Турецька авіакомпанія збільшить кількість рейсів із Польщі: маршрути

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines збільшує кількість рейсів із Польщі до Туреччини на тлі високого попиту. Через війну українці можуть подорожувати літаком лише з аеропортів інших країн.
Рейси до Стамбула додадуться з Варшави та Кракова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.
Авіакомпанія Turkish Airlines запускає додаткові рейси до Туреччини з Польщі цієї весни та влітку. Якщо влітку 2023 року частота польотів між Стамбулом та Варшавою становила 10 разів на тиждень, то з 31 березня будуть доступні 14 рейсів на тиждень.
Пасажири на маршруті Краків-Стамбул матимуть можливість літати 4 рази на тиждень, а з червня авіаперевізник збільшить кількість рейсів до 7 на тиждень. Минулого року частота польотів на цій лінії становила 3 рази на тиждень.
Раніше Turkish Airlines збільшила кількість рейсів між Кишиневом та Стамбулом. Цей маршрут користується популярністю серед українців, завдяки чому частота польотів вже досягла 24 разів на тиждень.
До початку війни в Україні Turkish Airlines літала до Стамбула з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Херсона та Запоріжжя. Пасажирам були доступні десятки рейсів на тиждень. 2021 року Turkish Airlines посідала перше місце серед закордонних авіакомпаній за кількістю польотів у небі України.
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