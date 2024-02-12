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Ryanair додає ще 3 маршрути Європою: куди можна буде полетіти бюджетно

Понеділок 12 лютого 2024 13:00
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Ryanair додає ще 3 маршрути Європою: куди можна буде полетіти бюджетно Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ірландський лоукостер Ryanair розширює свою маршрутну мережу і додає нові рейси до популярних локацій. З початку літа в системі бронювання зʼявились нові сполучення з Іспанії, Франції, Бельгії, Португалії та Італії.

Куди можна буде полетіти влітку за доступними цінами, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Ірландський лоукостер Ryanair відомий великою мережею польотів у Європі. Влітку під час зростання попиту на подорожі авіаперевізник запустить рейси до популярних локацій.

До нових рейсів у розкладі весна-літо 2024 додалися такі:

  • Севілья (Іспанія) – Брив-ла-Гаярд (Франція) з 1 червня 2024 року – двічі на тиждень;
  • Брюссель Шарлеруа (Бельгія) – Понта-Делгада (Португалія) з 3 червня 2024 року – 1 раз на тиждень;
  • Мілан Бергамо (Італія) – Біарриц (Франція) з 3 червня 2024 року – двічі на тиждень.

Ryanair додає ще 3 маршрути Європою: куди можна буде полетіти бюджетноФото: Французьке місто Біарриц (pixabay.com)

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Вартість квитків за базовим тарифом – від 27 євро. Наприклад, з Мілана до Біарриц квитки на 3 червня можна придбати за 26,74 євро, із Біарриц до Мілана на 10 червня – за 27,87 євро. Із Брюсселя до Понта-Делгада переліт у перші дні червня обійдеться у 97 євро.

Раніше ми писали, що Ryanair анонсувала відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

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Ryanair Франція Італія Іспанія Бельгія квитки Португалия Авіасполучення
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