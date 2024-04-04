Турецька авіакомпанія збільшить кількість рейсів із Польщі: маршрути

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines збільшує кількість рейсів із Польщі до Туреччини на тлі високого попиту. Через війну українці можуть подорожувати літаком лише з аеропортів інших країн.

Рейси до Стамбула додадуться з Варшави та Кракова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія Turkish Airlines запускає додаткові рейси до Туреччини з Польщі цієї весни та влітку. Якщо влітку 2023 року частота польотів між Стамбулом та Варшавою становила 10 разів на тиждень, то з 31 березня будуть доступні 14 рейсів на тиждень.

Пасажири на маршруті Краків-Стамбул матимуть можливість літати 4 рази на тиждень, а з червня авіаперевізник збільшить кількість рейсів до 7 на тиждень. Минулого року частота польотів на цій лінії становила 3 рази на тиждень.

Раніше Turkish Airlines збільшила кількість рейсів між Кишиневом та Стамбулом. Цей маршрут користується популярністю серед українців, завдяки чому частота польотів вже досягла 24 разів на тиждень.

Фото: Аеропорт Стамбула (pixabay.com)

До початку війни в Україні Turkish Airlines літала до Стамбула з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Херсона та Запоріжжя. Пасажирам були доступні десятки рейсів на тиждень. 2021 року Turkish Airlines посідала перше місце серед закордонних авіакомпаній за кількістю польотів у небі України.

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