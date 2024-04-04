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Турецкая авиакомпания увеличит количество рейсов из Польши: маршруты

Четверг 04 апреля 2024 15:28
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Турецкая авиакомпания увеличит количество рейсов из Польши: маршруты Фото: Самолет авиакомпании Turkish Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличивает число рейсов из Польши в Турцию на фоне высокого спроса. Из-за войны украинцы могут путешествовать самолетом только из аэропортов других стран.

Рейсы в Стамбул добавятся из Варшавы и Кракова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания Turkish Airlines запускает дополнительные рейсы в Турцию из Польши этой весной и летом. Если летом 2023 года частота полетов между Стамбулом и Варшавой составляла 10 раз в неделю, то с 31 марта будут доступны 14 рейсов в неделю.

Пассажиры на маршруте Краков-Стамбул будут иметь возможность летать 4 раза в неделю, а с июня авиаперевозчик увеличит количество рейсов до 7 в неделю. В прошлом году частота полетов на этой линии составляла 3 раза в неделю.

Ранее Turkish Airlines увеличила количество рейсов между Кишиневом и Стамбулом. Этот маршрут пользуется популярностью и среди украинцев, благодаря чему частота полетов уже достигла 24 раз в неделю.

Турецкая авиакомпания увеличит количество рейсов из Польши: маршрутыФото: Аэропорт Стамбула (pixabay.com)

До начала войны в Украине Turkish Airlines летала в Стамбул из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона и Запорожья. Пассажирам были доступны десятки рейсов в неделю. В 2021 году Turkish Airlines занимала первое место среди зарубежных авиакомпаний по числу полетов в небе Украины.

Напомним, мы писали, что европейский лоукостер открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь можно будет на курорты Средиземного моря.

Также мы рассказывали, что Ryanair расширяет свою маршрутную сеть и добавляет новые рейсы в популярные локации.

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