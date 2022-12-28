UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Турецька авіакомпанія зафарбувала російську символіку на своєму найновішому літаку: відео

Фото: Перефарбування Airbus A350-900 у Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанія Turkish Airlines позбулася лівреї "Аерофлоту" на своєму новому літаку, з якою він літав останні кілька місяців.

Літаки Airbus A350-900 виробляли спеціально для російського авіаперевізника, але через санкції бортам знайшли нового власника, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Чотири лайнери цього типу Turkish Airlines отримали влітку 2022 року. Їх готували спеціально для дальніх рейсів російської авіакомпанії "Аерофлоту", тому літаки були пофарбовані в фірмову ліврею перевізника з триколором на хвості.

Втім, через санкції ЄС європейський виробник Airbus не зміг поставити нові літаки російським авіакомпаніям. Натомість для лайнерів швидко знайшли нового власника – Turkish Airlines.

Оскільки турецькій авіакомпанії треба було ввести літаки в експлуатацію якомога швидше, перефарбовувати борти не стали, але приховали розпізнавальні знаки "Аерофлоту" та Росії спеціальними наклейками.

Відео: Перефарбування літака з російським триколором (twitter.com/TurkishTechnic)

Взимку з традиційним сезонним падінням попиту на перельоти Turkish Airlines відправила A350 на повноцінне перефарбування. Упродовж кількох тижнів авіалайнер з реєстрацією TC-LGL отримав фірмову ліврею Turkish Airlines і в грудні повернувся до перевезень пасажирів зі Стамбулу.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпаніям РФ заборонили польоти над популярною країною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяTurkish AirlinesРосавиация