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Турецкая авиакомпания закрасила российскую символику на своем новейшем самолете: видео

Фото: Перекраска Airbus A350-900 в Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Авиакомпания Turkish Airlines избавилась от ливреи "Аэрофлота" на своем новом самолете, с которой он летал последние несколько месяцев.

Самолеты Airbus A350-900 производили специально для российского авиаперевозчика, но из-за санкций бортам нашли нового владельца, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Четыре лайнера этого типа Turkish Airlines получили летом 2022 года. Их готовили специально для дальних рейсов российской авиакомпании "Аэрофлота", поэтому самолеты были покрашены в фирменную ливрею перевозчика с триколором на хвосте.

Впрочем, из-за санкций ЕС европейский производитель Airbus не смог поставить новые самолеты российским авиакомпаниям. Для лайнеров быстро нашли нового владельца – Turkish Airlines.

Поскольку турецкой авиакомпании нужно было ввести самолеты в эксплуатацию как можно скорее, перекрашивать борта не стали, но скрыли опознавательные знаки "Аэрофлота" и России специальными наклейками.

Видео: Перекраска самолета с российским триколором (twitter.com/TurkishTechnic)

Зимой с традиционным сезонным падением спроса на перелеты Turkish Airlines отправила A350 на полноценную перекраску. В течение нескольких недель авиалайнер с регистрацией TC-LGL получил фирменную ливрею Turkish Airlines и в декабре вернулся к перевозкам пассажиров из Стамбула.

Напомним, мы писали, что авиакомпаниям РФ запретили полеты над популярной страной.

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