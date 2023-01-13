Ціни зросли вдвічі. Скільки коштують продукти у Чехії у січні 2023 року

Продукти у Чехії різко подорожчали за останній рік. Деякі товари зросли в ціні майже вдвічі.

У січні цінники у супермаркетах знову зросли, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на zoznamzpravy.cz.

Що сталося із цінами з 3 січня 2022 року

Війна в Україні та порушення зовнішньої торгівлі сільськогосподарськими товарами – пшеницею, соняшником та соєю – стали однією з причин різкої інфляції.

Чеський портал SZ Byznys протягом року вивчав динаміку цін на певні продукти харчування та напої у роздрібних мережах. Видання моніторить ціни у чотирьох торгових мережах: Tesco, Penny Market, Albert та Lidl, щоб показати продовольчу інфляцію на продукти, які люди часто купують.

Зазначається, що практично все стало значно дорожчим. Єдиним винятком є пиво, яке подорожчало лише на 1 крону. Ціни на популярні сири, молочні продукти та хліб зросли на 25-30%.

За даними Чеського статистичного управління, минулого року рекордсменами за цінами були цукор та яйця, які подорожчали в середньому вдвічі. Вони також роблять більш дорогими продукти, що містять дорогі цукри, олії та жири або борошно.

Фото: Покупки в супермаркеті (pixabay.com)

Які ціни на популярні продукти у супемаркетах

Сири в стограмових упаковках – плавлені та нарізні – подорожчали на 5-10 крон та більше. Цінники на молоко змінилися на 5-7 крон. Ціна на деякі ковбаси зросла на 5 крон. Люди платять додаткову крону за звичайний рулет, він коштує 2,9 чеських крон. Ціна Шумавського хліба зросла із 30 до 45 крон.

Ціна десятка яєць у супермаркеті Alberta зросла з 35 до 60 крон. Цукор-пісок бренду Tesco – з 18 до 35 крон.

Упаковка Rama Classic 400 грам у магазині Tesco лише за рік подорожчала з 65 до 100 крон. Люди платять більше десяти крон за масло, чи то класичне, чи зроблене на замовлення для роздрібних мереж.

Фото: Найбільше подорожчав цукор і яйця (pixabay.com)

Хліб подорожчає ще на 10% і більше

Обмеження цін на електроенергію та газ у Чехії цього року мали б зупинити подорожчання продуктів. Але роздрібні мережі все одно піднімають ціни.

"Із цього місяця деякі продукти в мережах коштуватимуть приблизно на 10% дорожче. У разі хлібобулочних виробів зростання буде навіть трохи більше", - сказала Моніка Вокржинкова, директор з маркетингу компанії, яка виробляє суміші для пекарень.

Також продовжується зростання цін на деякі молочні продукти. Наприклад, із січня ціна сиру Král Sýrů Ermelín зросла з 49,9 крон (ціна на кінець 2022 року) до 52,9 чеських крон. Той самий сир рік тому коштував 39,9 крон.

Покупцям доведеться доплачувати за деякі ковбаси та м'ясо.

"У 2023 році виробництво свинини в ЄС буде приблизно на 7% нижче, ніж минулого року. Ціни на технологічне обладнання та на людську працю зростають", – зазначив директор із закупівель м'ясокомбінату Томаш Леса.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії ухвалили зміни для українських біженців.