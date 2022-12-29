Ціни стабільно високі. Скільки коштують продукти в Іспанії у грудні 2022 року

Іспанія входить у п'ятірку країн за кількістю українських біженців. Прихисток у цій країні знайшли 160 тисяч українців.
Через високу інфляцію влада скасує податок на додану вартість на продукти харчування, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.
Анонсовані заходи передбачають скасування податку на додану вартість на базові продукти харчування – хліб, молоко, яйця, сир, фрукти, овочі та крупи – у розмірі 4%. Крім того, зменшиться ПДВ на олію та макаронні вироби – з 10% до 5%.
Іспанський прем’єр анонсував одноразову виплату в розмірі 200 євро сім'ям із доходами нижче 27 тисяч євро на рік, щоб компенсувати ціни на продукти харчування. На це з бюджету країни виділять близько 4,2 млн євро.
Також уряд Іспанії продовжить знижку на ціни на електроенергію й газ, на сезонні квитки на громадський транспорт на пів року і заборонить скорочувати поставки енергії вразливим домогосподарствам до кінця 2023 року.
Загальний обсяг коштів, виділених урядом Іспанії для пом’якшення наслідків інфляції у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії становить 45 млрд євро.
Ці заходи почасти мали вплив: у листопаді інфляція в Іспанії становила 6,8% проти 10,8% у липні, однак ціни на продукти харчування залишаються стабільно високими: в листопаді вони зросли на 15,3% в річному обчисленні.
Ми перевірили вартість основних продуктів в Іспанії у грудні 2022 року за даними globalproductprices.com.
Ціни на свіжі овочі та фрукти не такі й високі:
До слова, ціни в Іспанії вважаються нижчими, ніж в середньому по західній Європі, зокрема, ніж у Франції та Італії.
Нагадаємо, ми писали, яка вартість життя в Чехії з досвіду біженців.