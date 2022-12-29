Цены стабильно высокие. Сколько стоят продукты в Испании в декабре 2022 года

Испания входит в пятерку стран по количеству украинских беженцев. Убежище в этой стране нашли 160 тысяч украинцев.

Из-за высокой инфляции власти отменят налог на добавленную стоимость на продукты питания, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Правительство Испании выделит 10 миллиардов евро на снижение стоимости жизни

Анонсированные мероприятия предусматривают отмену налога на добавленную стоимость на базовые продукты питания – хлеб, молоко, яйца, сыр, фрукты, овощи и крупы – в размере 4%. Кроме того, уменьшится НДС на растительное масло и макаронные изделия – с 10% до 5%.

Испанский премьер анонсировал единовременную выплату в размере 200 евро семьям с доходами ниже 27 тысяч евро в год, чтобы компенсировать цены на продукты питания. На это из бюджета страны выделят около 4,2 млн евро.

Также правительство Испании продолжит скидку на цены на электроэнергию и газ, на сезонные билеты на общественный транспорт на полгода и запретит сокращать поставки энергии уязвимым домохозяйствам до конца 2023 года.

Фото: Продуктовый отдел в магазине Испании (pixabay.com)

Общий объем средств, выделенных правительством Испании для смягчения последствий инфляции в связи с ростом цен на энергоносители составляет 45 млрд евро.

Эти меры отчасти оказали влияние: в ноябре инфляция в Испании составила 6,8% против 10,8% в июле, однако цены на продукты питания остаются стабильно высокими: в ноябре они выросли на 15,3% в годовом исчислении.

Сколько стоят продукты в Испании

Мы проверили стоимость основных продуктов в Испании в декабре 2022 года по данным globalproductprices.com.

Фото: Цены в Испании продолжают расти (pixabay.com)

мука, 1 кг – 0,95 евро;

рис, 1 кг – 1,35 евро;

сахар, 1 кг – 1,4 евро;

молоко 2%, 1 л – 0,95 евро;

яйца, 12 шт – 3,32 евро;

масло, 1 л – 3,59 евро;

говядина, 1 кг – 13,99 евро;

курятина, 1 кг – 4,5 евро.

Цены на свежие овощи и фрукты не такие высокие:

картофель, 1 кг – 1,1 евро;

лук, 1 кг – 1,35 евро;

морковь, 1 кг – 1,38 евро;

бананы, 1 кг – 1,39 евро;

яблоки, 1 кг – 1,69 евро.

К слову, цены в Испании считаются более низкими, чем в среднем по западной Европе, в частности, чем во Франции и Италии.

Напомним, мы писали, какова стоимость жизни в Чехии по опыту беженцев.