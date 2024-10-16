Цілющі прогулянки. Що таке лісова терапія та в чому її користь: розмова з науковцем

Природа здатна відновити не лише фізичний, але й психоемоційний стан людини. Про це говорять різноманітні дослідження науковців, і такі практики як "лісові ванни" стають дедалі популярніші у світі. В Україні вже почали практикувати оздоровлення лісом для ветеранів війни.

Експерт з екоосвіти, вивчення та охорони біорізноманіття ГО "Лісові ініціативи", науковий співробітник НПП "Кремінські ліси" Володимир Яроцький розповідає у інтерв'ю РБК-Україна, що займався такою терапією ще до того, як дізнався, що це так називається, – під організації екскурсій до дикої природи.

– Які саме екскурсії ви проводили?

– З клубом "Слідопит" ми спочатку проводили натуралістичні, екоосвітні екскурсії і в анонсах писали, що поїдемо дивитися на підсніжники чи сурків. А коли зрозуміли, що ходять в походи ті самі люди, то з’явилася цінність самого процесу. Під час якого відбувався терапевтичний момент, бо люди приходили зі страхами чи невпевненістю, а після походів їм ставало краще.

А ще більше це стало помітно із дітьми у лісових таборах, коли вони ділилися історями про родини, відносини з батьками.

Середовище у лісі їх більше налаштовувало на відвертість, ніж кабінет лікаря, їм легше було розкритися у невимушеній обстановці із дядею Вовою, який ставить намет та розповідає щось цікаве про ліс.

– Добре, а чи не повинен тоді гід мати освіту психолога?

– Якщо казати про лісову терапію, то тут немає класичної психологічної інтервенції, це більше про посередництво між людиною і природою – звернути увагу на мурашку, квітку, запах.

Щодо напрямків психотерапії, то мабуть це ближче до когнітивно-поведінкової, коли є якість дії, що викликають думки і емоції, а людина їх проживає. Люди дивляться на мене, як провідника, і розуміють, що проявляти ніжність, співчуття або захоплення природним феноменом нормально і у дорослому віці.

– Якщо говорити про визначення цього явища, то що таке лісова терапія?

– Лісова терапія – нова інтегральна дисципліна, яка поєднує у собі профілактичну медицину, знання з екології лісу, психології та поведінки для оздоровлення людини та покращення її благополуччя.

Сучасні визначення ВООЗу, що таке здоров’я, роблять акцент на тому, що це зокрема соціальний феномен, який складається з поняття благополуччя і можливостей фізичної та особистої реалізації людини. Лісова терапія – це такий салютогенний концепт, який концентрується не на тих факторах, які викликають якусь хворобу, а більше концентруються на тих факторах, які покращують самопочуття.





– Як з’явився саме такий напрямок та яким чином має відбуватися лісова терапія? Має бути група чи людина може робити це самостійно?

– Розвиток лісової терапії почався з середини 80-х років в Японії, де воно називається "Сінрін Йоку" і перекладається як "лісові купання" або "лісові ванни". Особисто мене дуже дивує, що цим займалося їхнє Лісове міністерство. Вони підрахували, скільки японці ходять на роботу, в якому віці помирають тощо, і дійшли до висновку, що всі лісові насадження потрібно внести в концепт здоров’я нації. І почали використовувати ліси саме для підтримки здоров’я.

Якщо в Україні ліс – це здебільшого ресурс, а всі інші функції лише декларативні, то в Японії вже в середині 80-х ліс почали використовувати для покращення здоров’я та життєрадісності людей. Вони були піонерами, які розвивали доказовий бік лісової терапії. Тому що різні практики оздоровлення природою були завжди, але японці підійшли до цього з доказової сторони.

Це може відбуватися по-різному. Наприклад, як особиста повсякденна практика, коли ти після роботи повертаєшся не одразу додому, а заходиш на півгодини у міський парк і робиш сенсорні вправи – трогаєш різні природні текстури, ходиш босоніж по травці, камінчикам, дивишся на рухи гілок, листя. Або це можуть бути групові прогулянки у лісі зі спілкуванням з природою.

Лісовий гід модерує прогулянку: задає тон, модерує маршрут, підбирає локацію і пропонує активності – вправи на контакт з природою. Це можуть бути вправи на дослідження звукового ландшафту – які нас оточують звуки поряд з нами та в далечині, які з них природні, а які – ні, які викликають приємні відчуття. Або вправи на запах та смак: прямо під час прогулянки назбирати рослин і потім зварити з них чай і скуштувати разом – це возз'єднання з природою і людьми під час чайної церемонії.

І ще один напрям – розміщення природних об’єктів у приміщення. Наприклад, в умовах госпіталю можна використовувати ефірні олії з лікувальним ефектом або приносити рослини.

Інтерес до лісових практик зріс під час пандемії ковіду. Багато розвинутих країн зіштовхнулися із проблемами ізоляції та самотності. Спад економіки був через високу захворюваність, а крім того ковід сильно знизив когнітивно-емоційний потенціал.

Якщо враховувати фізичні, соціальні та психічні потреби групи, наприклад, з посттравматичним синдромом, то буде більше вправ на релаксацію, увагу, заземлення, щоб була відчутна реабілітація. Наприклад, групам з гіподинамією та ожирінням, то маршрут буде враховувати ці особливості. Просто для профілактики – це "лісові ванни".

– Якщо говорити про сучасні умови, то якою може бути така терапія для військових?

– У нас є декілька організацій, які цим займаються. Українська організація "Метта" розглядає лісотерапію (горотерапію – не так важливо, як називати цей процес взаємодії з природою) саме для ветеранів як цільової аудиторії.

На Youtube можна подивитися проєкт "Ветеранські хатинки", у якому проводять лісову терапію для ветеранів із птср, жінок, які зазнали насилля. У горах Каліфорнії є хатинка, до якої вони сходять і живуть там тиждень-два.

– Як можна виміряти ефект від лісової терапії? Які показники дають нам розуміння, що вона діє?

– Якщо казати про біохімію, то японці робили дослідження крові. Аналізи, які показують співвідношення натуральних кілерів, лейкоцитів, лімфоцитів. Це також вимірювання гормонів стресу – адреналіну, кортизолу.

Дослідження робили у санаторіях, які знаходились у великих зелених зонах, перед та після терапією. І вивели навіть таке визначення як доза природи. Вони показують, що якщо кожен день робити ці "купання", то достатньо 30-40 хвилин на день. Можна і більше, але коли більше, то виходить на плато і особливих змін не відбувається.

Серед більш простих досліджень, які можна використовувати у студентській курсовій, це контроль тиску та частота сердечних скорочень.

Якщо казати про психологію, то є шкали для оцінки депресивних станів та задоволення життям. Такі опитники використовують до прогулянки і після, які показують, що стан покращується.

Ще у лісовій терапії важлива проактивність. Це як з волонтерами, найбільш адаптивними є ті, хто діють та надають допомогу іншим: люди ходять на природу за здоров’ям, а потім вони хочуть, щоб природа була здоровою.

Завдяки профілактиці соціальної ізоляції досягається спроможність громад та проекологічні рухи. Це користь і для людини, бо у неї з’являється сенс життя, месійності, що вона має щось зробити на цій планеті, і корисно для середовища.



– Якщо вчені вважають, що для покращення самопочуття достатньо півгодини спілкування з природою, то чи не можна просто завести собаку, з якою потрібно буде регулярно гуляти зранку та ввечері?

– Собаку можна вигулювати по-різному, тут більше йдеться про контакт з природою. Якщо він відбувається, то буде й ефект. А якщо людина просто втикає в телефон та просто переслідує собаку, то нічого такого не вийде. Тому й потрібні навчання про те, як встановити зв’язок з природою.

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