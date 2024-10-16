Целебные прогулки. Что такое лесная терапия и в чем ее польза: разговор с ученым

Природа способна восстановить не только физическое, но и психоэмоциональное состояние человека. Об этом говорят различные исследования ученых, и такие практики, как "лесные ванны", становятся все более популярными в мире. В Украине уже начали практиковать оздоровление лесом для ветеранов войны.

Эксперт по экообразованию, изучению и охране биоразнообразия ОО "Лесные инициативы", научный сотрудник НПП "Кременские леса" Владимир Яроцкий рассказывает в интервью РБК-Украина , что занимался такой терапией еще до того, как узнал, что это так называется, – под организации экскурсий в дикую природу.

– Какие экскурсии вы проводили?

- В 2013 году мы с женой Мариной Яроцкой создали эколого-туристический клуб "Следопыты". Сначала проводили натуралистические, экообразовательные экскурсии и в анонсах делали фокус на природных достопримечательностях: цветение первоцветов, наблюдение за сурками, поиски следов выдры и так далее. Когда стали видеть, что в походы ходят одни те же люди, то появилось понимание ценности самого процесса для участников таких прогулок.

Люди в клуб приходили с разными запросами: кто-то хотел больше времени быть на природе, но боялся заблудиться в лесу или темноте, кто-то был слишком застенчивый, но хотел общаться. Многие хотели, чтобы их дети были в контакте с природой и имели живое общение.

Участники походов получали безопасный контакт с природой, общение с единомышленниками, разделяющими ценности любви к природе, навыки пребывания на природе. Благодаря прогулкам появлялся опыт доверия к природе, лесу, людям, миру в целом.

Это стало заметнее при работе с детьми в лесных лагерях. Дети делились историями о семье, отношениях с родителями, делах в школе. Естественная среда настраивала их на откровенность.

Пожалуй, это очень первичные инстинктивные механизмы доверия: доверять тем, кто больше умеет и знает. Дети доверяли, когда видели, что я могу вязать узлы, знаю полезные растения леса, могу научить разводить костры, какие-то простые знания и навыки, которые они могут перенять. И хотели рассказывать о своих переживаниях, чтобы их выслушали.

При этом самое пребывание в лесу способствовало уменьшению эмоционального напряжения. Мы видели, как дети становились внимательнее и лучше запоминали все.

– Хорошо, не должен ли тогда гид иметь образование психолога, чтобы знать, какие инструменты использовать и как правильно проводить терапию лесом?

– Если говорить о лесной терапии, то здесь нет классической психологической интервенции, это больше о посредничестве между человеком и природой – обратить внимание на звуки леса, растения, запахи, показать следы присутствия разных животных...

Это о пребывании в состоянии "здесь и сейчас", о котором так много сейчас говорят психологи. Люди обладают возможностью безопасного опыта общения с собой, природой, другими участниками группы. Просто побыть в одиночестве и сосредоточиться на окружающей среде, отслеживать те ощущения, которые при этом возникают.





Эти процессы как раз оказывают терапевтическое влияние на психику человека, но сам гид не оказывает психологической интервенции. Он такой же участник "лесного купания", просто более опытный. Гид дает пример общения с природной средой, определяет этапы и последовательность прогулки. Люди смотрят на меня, как на проводника, и понимают, что проявлять нежность, сочувствие или восхищение естественным феноменом нормально и во взрослом возрасте.

Лесные купания положительно влияют не только на психическое здоровье, но и на физическое. Я не психолог, но у меня классическое биологическое образование, опыт преподавания биологии. Еще изучал именно лесную терапию, интерпретацию дикой природы, первичную психологическую помощь в кризисных состояниях. Это помогло мне стать посредником между людьми и природой.

Лесная терапия базируется на междисциплинарном подходе: экологии, биологии, психологии, социологии, медицине и так далее. Поэтому, по моему мнению, этой профессией, после соответствующего обучения, могут овладеть представителями приведенных специальностей. Например, в Украине гидами по лесному купанию могли бы быть сотрудники национальных природных парков.

– Если говорить о терминологии, что такое лесная терапия?

– Лесная терапия – новая интегральная дисциплина, сочетающая профилактическую медицину, знания по экологии леса, психологии и поведения для оздоровления человека и улучшения его благополучия.

Современные определения ВОЗ, что такое здоровье, делают акцент на том, что это социальный феномен, состоящий из понятия благополучия и возможностей физической и личной реализации человека. Лесная терапия – это такой салютогенный концепт, который концентрируется не на тех факторах, которые вызывают болезни, а на улучшающих самочувствие. Здесь следует различать такие понятия, как "лесные купания" и "лесная терапия".

Например, согласно определению, которое дает ассоциация лесных гидов и лесных терапевтов FTHub, “лесные купания” – это естественная практика оздоровления, которая улучшает нашу способность к эффективной адаптации к изменениям в жизни благодаря внимательности, взаимодействия с природой и социальной средой через чувственную и эмоциональную связь.

Лесная терапия – это терапия природой, которая учитывает специфические (физические, психологические, социальные) потребности и способствует укреплению психического, физического, социального здоровья путем усиления связи с природой, межличностных отношений и социального единства.

Другими словами, лесная терапия – это "лесные купания", направленные на особые потребности людей. Мероприятие для пожилых людей, которые больны, например, сахарным диабетом и ожирением, и для детей с симптомами расстройства дефицита внимания и гиперактивности будут сильно отличаться: по количеству прогулок, их продолжительности, длине маршрута и тому подобное.

Лесная терапия не является альтернативой официальным методам лечения. Это вспомогательное средство улучшения здоровья к основному протоколу лечения заболевания.

– Как появилось именно такое направление и каким образом должна происходить лесная терапия? Любой человек может это делать самостоятельно или должна быть организована группа?

– Развитие лесной терапии началось с середины 80-х годов в Японии, где она называется "Синрин Йоку", что в переводе означает "лесные купания" или "лесные ванны". Лично меня поражает, что этим занималось их Агентство лесного хозяйства.

На основе исследований уровня здоровья японской нации "лесные купания" были признаны частью стратегии улучшения национального здоровья. Некоторые зеленые насаждения, парки, леса получили целевое назначение не как источник древесины, а как ресурс улучшения здоровья. Появились центры по подготовке гидов по “лесному купанию”, строили соответствующую инфраструктуру в лесах.

Если в Украине лес на политическом уровне воспринимается как источник древесины, а все остальные функции только декларативные, то в Японии уже в середине 80-х прошлого века лес начали использовать для улучшения здоровья и жизнерадостности людей.

Для Японии это было экономически обосновано: здоровый и бодрый программист или инженер дает больше прибыли экономике страны, чем рубка гектара леса, который связан с риском экологических, социальных проблем. Различные практики оздоровления природой были всегда, но японцы подошли к этому с доказательной стороны.

"Лесные купания" могут происходить по-разному. Это может быть как личная повседневная практика, когда человек после работы на полчаса заходит в городской парк и делает определенные упражнения на связь с природной средой. Или групповые многочасовые прогулки в лесу с общением с природой.

Для прогулки с "лесным купанием" характерна определенная структура, отличающая от других видов обитания на природе. Сначала происходит отключение от проблем повседневной жизни, настройка на прогулку и пробуждение любопытства.

– Как можно измерить эффект от лесной терапии? Какие показатели дают нам понимание того, что она действует?

– Накоплено достаточно много клинических исследований эффектов лесной терапии, в ходе которых анализировали показатели крови: гормоны стресса, уровень глюкозы, соотношение клеток крови и так далее. Эти исследования показали, что уровень гормонов стресса у людей, проходивших лесную терапию, уменьшался. Показатели крови свидетельствуют, что организм приобретает большую устойчивость к инфекциям и адаптации.

Среди более простых исследований, которые можно использовать для фиксации эффекта от "лесных купаний", может быть измерение кровяного давления и частоты сердечных сокращений.

Если говорить об оценке психологического состояния, то есть шкалы оценки тревожности и депрессивных состояний, общего удовлетворения жизнью. Такие оценки проводят до прогулки и после. Исследования показывают, что прогулки оказывают положительное влияние на настроение и общее удовлетворение жизнью.

Важным моментом лесной терапии является социальная и экологическая проактивность. Когда люди получают хорошее самочувствие, настроение, у них возникает природное желание сохранять те ценности, которые дали это чувство. Люди приходят на природу за здоровьем, приятными впечатлениями, а затем у них возникает ответственность за нее.

Благодаря профилактике социальной изоляции возникает единство общин и возникает социальная сплоченность для решения экологических проблем. Таким образом, отдельно взятый человек получает дополнительные смыслы жизни, ощущение миссии и причастности к таким важным процессам, как сохранение окружающей среды.

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