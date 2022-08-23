В Италии платят 15 000 евро за переезд на живописный остров: кто получит деньги

На Сардинии хотят бороться с сокращением населения, привлекая молодежь в села

Правительство Сардинии предложит до 15 000 евро людям, переезжающим в маленькие городки и села острова. Таким образом хотят бороться с сокращением населения в небольших населенных пунктах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

"Не может быть развития без улучшения территорий": кому дают гранты на жилье

Грант, предложенный правительством Сардинии, должен быть направлен на покупку или ремонт дома. Деньги также готовы дать, если дом, который вы хотите купить, находится в муниципалитете с населением менее 3000 человек. Абсолютный максимум гранта составляет 15 000 евро. Сумма не должна превышать половину стоимости покупки или ремонта жилья на острове.

"Мы создали условия для того, чтобы молодые люди решили остаться и (развивать) экономику самых уязвимых территорий", — заявил президент Сардинии Кристиан Солинас.

Фото: За переезд в небольшие городки Сардинии платят до 15 000 евро (unsplash.com)

"Благодаря вкладам в первые дома, территории укрепляются и становятся благодатной почвой для тех, кто переедет туда или решит создать семью. Не может быть развития без реального улучшения территорий, внутренних и наиболее неблагополучных районов, которые должны пройти новую политику по их заселению", — отметил он.

Ранее в Италии уже предлагали жилье по 1 евро

В Италии уже не впервые предлагают подобные гранты, чтобы привлечь больше жителей или сезонных мигрантов. В прошлом месяце итальянское правительство решило предоставить единовременное пособие в размере 200 евро для таких работников, и ожидается, что эта мера привлечет больше граждан третьих стран.

"Закон DL 50/2022 позволяет работающим мигрантам подавать заявку на получение бонуса, если они проживали в Италии до 1 июля 2022 года и соблюдали все требования по доходам", — цитирует Schengenvisainfo.com заявление Европейской комиссии.

Также недавно в Италии разработали программу, по которой можно будет купить жилье в сельской местности всего за 1 евро.

Фото: Тиези - муниципалитет на Сардинии, население которого составляет 3027 человек (wikipedia.org)

По данным Итальянского национального института социального обеспечения (INPS), большинство работников в сфере домашнего хозяйства прибывают из третьих стран. В Италии растет доля иностранцев, которые работают в разных сферах в стране.

В то же время среди итальянцев давно существует тенденция уезжать из небольших сел и городов. Даже из исторического центра Венеции: число жителей этого города недавно сократилось до 50 000 человек. Основная причина в том, что город буквально охватил массовый туризм: основные предприятия закрываются, а в центре города открывается все больше сувенирных магазинов, что не дает возможности развиваться нетуристическим компаниям.

Италия сталкивается с сокращением населения: ожидается, что число жителей страны уменьшится с 59,6 миллиона человек в 2020 году до 47,6 миллиона (на 20%) в 2070-м. Также население Италии стареет: в 2020 году средний возраст итальянцев составлял 45,7 лет. Ожидается, что 2050 году он вырастет до 50,7 лет.

Также мы писали, по какой цене можно купить квартиры и дома в Италии.