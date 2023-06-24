В центре Сардинии. Итальянское село предлагает иностранцам дома за 1 евро: какие условия

Еще один поселок, расположенный в самом центре Сардинии, предлагает очень низкую цену аренды для иностранцев, желающих там жить и работать удаленно оттуда. Пытаясь привлечь иностранцев в село Оллолаи, там предлагают арендную плату всего в 1 евро в месяц для десяти избранных новоприбывших.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Недавно местный совет опубликовал публичный призыв ко всем желающим найти локацию, где можно жить и работать удаленно.

Заинтересованных в отдаленной работе из Сардинии всего за 1 евро привлекают "непосредственной близостью к девственной природе, великолепной кухней и невероятными пляжами поблизости".

Население коммуны в последние 40 лет уменьшалось из-за миграции жителей в крупные города. Сейчас хочет исправить ситуацию, привлекая иностранцев к жизни в селе.

Фото: В селе Оллолаи предлагает арендную плату всего в 1 евро в месяц для десяти избранных новоприбывших (скриншот с сайта 1eurohouses.com)

"Возрождение страны, улучшение уровня жизни жителей и сдерживание депопуляции – вот цели, которые мы поставили перед собой", – говорит поселковый глава Франческо Колумбу.

Коммуна и деревня Оллолаи уже не в первый раз пытаются заманить иностранцев. Эта локация попала в заголовки международных СМИ, когда там решили распродавать давно заброшенные дома за 1 евро при условии, что владельцы их отремонтируют за свой счет.

С тех пор сельский совет продал 13 домов. Три дома, которые находятся в плохом состоянии, все еще продаются. Желающие все еще могут приобрести недвижимость и отремонтировать ее.

Фото: Коммуна Ололаи находится в центре итальянского острова Сардиния (ru.wikipedia.org)

Предыдущий шаг властей вызвал большой интерес, и теперь в селе надеются привлечь людей, которые могут жить и при этом работать удаленно с любой точки мира.

Впрочем, эксперты уже говорят, что хотя стоимость жилья и символическая, придется потратить дополнительные средства на оформление документов. А если вы захотите не арендовать, а купить дом, то на его восстановление нужно будет потратить немалую сумму.

Узнать детали об аренде жилья за 1 евро в селе Ололаи можно по ссылке.

Или написать представителям местных властей напрямую:

Comune di Ollolai

Via Mazzini 08020, Ollolai – Nuoro

Tel. 0784.51051 – 0784.51052

segreteria.ollolai@tiscali.it

ufficiosegreteria@comune.ollolai.nu.it

Напомним, на Сардинии хотят бороться с сокращением населения, привлекая молодежь в села. Местные власти предлагают до 15 000 евро людям, которые переезжают в небольшие города и деревни острова.

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