У центрі прибуття українців у Берліні масово звільняють охоронців: причини

У центрі прибуття біженців в колишньому аеропорту Тегель у Берліні провели масштабну перевірку працівників приватних служб безпеки. 55 зі 183 охоронців звільнили.

Також розпочато 87 розслідувань щодо порушень правил безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на morgenpost.de.

У колишньому аеропорту Тегель в Берліні розміщують до 5000 тисяч біженців, із них 3600 – втікачі від війни в Україні. Шукачів притулку поселяють у Тегелі приблизно на 2-3 місяці, українців – на 165 днів. Через брак додаткового житла Сенат Берліна хоче розширити екстрене житло в Тегелі до 7580 місць.

Тим часом в Тегелі виявили "структурну проблему" із організацією безпеки. Останнім часом конфлікти із охороною почастішали. Наприкінці вересня 130 біженців написали колективну скаргу на співробітників служби безпеки, звинувативши їх у обшуках і погрозах.

Після масштабної перевірки, яку провела берлінська поліція, 55 співробітників служби безпеки були негайно звільнені через відсутність відповідної кваліфікації. Під час рейду виявилося, що із 22 охоронців, які мали знаходитися у наметі, там були лише 15. Після перевірки 10 співробітників охорони звільнили разом із їхнім начальником.

"У наших помешканнях більше десяти охоронців, це гарантовано. Але наразі важко знайти добре навчений персонал", – сказав речник Державного управління у справах біженців (LAF) Саша Лангенбах.

Тим часом політики закликають відкрити доступ волонтерам та громадським організаціям на територію Тегеля, щоб вони могли захистити інтереси вразливих груп біженців. Також пропонується створити підрозділи, які розглядатимуть скарги мешканців центру.

Нагадаємо, ми писали, що одна із земель Німеччини більше не приймає українців. Жоден із трьох таборів первинного прийому українців у Саксонії зараз не приймає нових людей.

Також повідомлялося, що Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців. Дозволи на проживання автоматично дійсні до 4 березня 2024 року.