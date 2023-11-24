Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися із імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

"Усі, хто був змушений тікати від війни, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми продовжили термін статусу захисту біженців України. Дозволи на проживання автоматично діють до 4 березня 2025 року, без необхідності біженцям з України знову відвідувати імміграційну службу", – заявила Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Вона додала, що влада Німеччини продовжить захищати життя багатьох українців та тісно підтримувати Україну.

Автоматичне продовження статусу зекономить близько 10 млн євро коштів державної адміністрації.

Зараз у Німеччині проживає близько 1,1 млн людей, які в’їхали до країни з 24 лютого 2022 року у зв’язку з російською агресією проти України. З них близько 350 тисяч – діти та молодь віком до 18 років. Близько двох третіх дорослих біженців – жінки.