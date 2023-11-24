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Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Німеччина, Берлін, П'ятниця 24 листопада 2023 15:50
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Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців: деталі Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися із імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

"Усі, хто був змушений тікати від війни, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми продовжили термін статусу захисту біженців України. Дозволи на проживання автоматично діють до 4 березня 2025 року, без необхідності біженцям з України знову відвідувати імміграційну службу", – заявила Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Вона додала, що влада Німеччини продовжить захищати життя багатьох українців та тісно підтримувати Україну.

Автоматичне продовження статусу зекономить близько 10 млн євро коштів державної адміністрації.

Зараз у Німеччині проживає близько 1,1 млн людей, які в’їхали до країни з 24 лютого 2022 року у зв’язку з російською агресією проти України. З них близько 350 тисяч – діти та молодь віком до 18 років. Близько двох третіх дорослих біженців – жінки.

Нагадаємо, ми писали, чи скоротять виплати українським біженцям у Німеччині. Влада назвала нові умови.

Також ми розповідали, які зміни для українських біженців готують у країнах Європи. Уряди обговорюють скорочення виплат та умови, на яких українці зможуть залишитися після війни.

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