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Одна із земель Німеччини більше не приймає українців: які винятки

Понеділок 27 листопада 2023 12:45
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Одна із земель Німеччини більше не приймає українців: які винятки Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Земель Німеччини, куди українські біженці можуть вирушити, щоб попросити прихисток, стає менше. У Саксонії заявили про перевищення квоти з прийому українців.

Винятки зроблять лише для тих, хто матиме роботу чи житло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR.

Новоприбулі біженці автоматично потрапляють до федеральних земель, які прийняли менше середнього числа людей. У Саксонії заявили, що станом на 24 листопада перевищили свою квоту на 289 осіб. Всього в штаті знаходяться майже 60 тисяч біженців із України.

Розподіл між землями покликаний запобігти перевантаженню шкіл, дитсадків, медичних закладів і житла. За даними чиновників, Саксонія неодноразово приймала більше українців, ніж це було передбачено квотою.

Згідно з даними платформи uahelp.wiki, жоден із трьох таборів первинного прийому українців у Саксонії (Меране, Дрезден, Лейпциг) зараз не приймає нових людей.

В окрузі Баутцен оголовили, що імміграційна служба реєструватиме лише тих українців, чия сім’я першого ступеня (батько, мати, діти) вже прийнята або зареєстрована в регіоні.

Приймуть також українців, які мають і трудовий договір, і житло, яке вони знайдуть самі.

"Квартира повинна бути підтверджена договором оренди або актом орендодавця. У всіх інших випадках ми радимо не звертатися до імміграційної служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, які землі Німеччини приймали українців на середину листопада. У багатьох таборах первинного прийому діють обмеження та спеціальні правила.

Також повідомлялося, що Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців. Дозволи на проживання автоматично дійсні до 4 березня 2024 року.

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