Тролінг росіян. Де перейменували вулиці на честь України з початку війни

Свою позицію стосовно війни Росії в Україні країни висловлюють, вдаючись до перейменування вулиць поряд з російськими посольствами. Ініціатива охопила десятки міст у різних країнах.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, де можна знайти таблички, що тролять дипломатів РФ та нагадують їм про суверенітет України.
Хвиля перейменувань почалася ще у березні – тоді в числі перших країн, які влаштували такий протест проти війни, були Албанія, Норвегія, Литва і Латвія.
Перейменування вулиці означало, що російським дипломатам щодня довелося дивитися на таблички з назвами України та отримувати кореспонденцію на ці адреси.
Фото: Український посол Євген Перебийніс під час церемонії перейменування вулиці у Празі (gettyimages.com)
Як назвали вулиці, щоб висловити підтримку українцям:
Інфографіка: Нові назви на карті світу на знак солідарності з Україною (telegram.org/OstanniyCapitalist)
Також в місто Фуентес-де-Андалусія в Іспанії тимчасово перейменовували на Україну, а 16 вулиць і площ отримали на той час назви Києва, Одеси, Харкова, Маріуполя, Херсона та інших регіонів, що страждають від війни.
В Україні пропонують також перейменувати вулицю на честь Бориса Джонсона – з вулиці Маяковського у селі Фонтанка поблизу Одеси.
Перейменування вулиць поблизу російських посольств можна підтримати через кампанію Ukraine Street, що закликає місцевих жителів підписувати петиції щодо зміни назв.
Нагадаємо, ми писали, що Фінляндія перестала пускати в країну туристів із РФ.