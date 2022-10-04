Сотні відмов на кордоні. Фінляндія перестала пускати в країну туристів із РФ

До Фінляндії перестали пускати російських туристів із 30 вересня. Лише у перші два дні жовтня на кордоні "розвернули" більше 400 росіян, а прикордонний трафік упав у 8 разів у порівнянні з попередніми вихідними.

Відмовляють у в'їзді навіть власникам нерухомості, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інформацію Асоціації туроператорів.

Рішення про пропуск росіян прийматимуть прикордонники

Фінляндія запровадила обмеження на в'їзд у країну громадян Росії за шенгенською візою з туристичною метою та для транзиту до інших країн Європи. Обмеження набули чинності 30 вересня 2022 року на невизначений термін. На сайті Прикордонної служби Фінляндії опублікували інформацію російською мовоюз поясненнями нових правил в'їзду росіян до Фінляндії.

"Зверніть увагу, що остаточне рішення про в'їзд приймається завжди під час прикордонного контролю. Прикордонна охорона Фінляндії не видає попередніх дозволів для в'їзду в країну", - звертаються до росіян у відомстві.

На сайті перераховуються групи осіб особливих категорій, на візовий в'їзд яких обмеження не поширюються. До списку входять сімейні зв'язки, ділові поїздки, лікування, робота. Студентам можна в'їжджати лише до 90 днів – наприклад, для складання іспитів.

Фото: Вокзал у Гельсінкі (unsplash.com/don-fontijn)

Право в'їжджати до Фінляндії залишили власникам довгострокових віз та посвідки на проживання у країнах ЄС.

Власникам нерухомості потрібно довести, що об'єкт потребує ремонту

Росіяни почали скаржитися, що не пускають до Фінляндії навіть власників нерухомості в цій країні. На сайті Прикордонної служби зазначається, що до Фінляндії можуть в'їжджати власники нерухомості чи квартири з метою необхідного ремонту чи обслуговування об'єкта нерухомості чи квартири на території Фінляндії.

При цьому людині слід довести необхідність ремонту чи обслуговування власної квартири.

"Невідкладний характер робіт оцінюється індивідуально в ході проходження прикордонного контролю. На цій підставі перепустка в країну може бути дозволена лише власнику квартири/нерухомості, без супроводу та участі в ремонтних роботах інших осіб або членів сім'ї", - попереджають росіян.

Фото: Архітектура у столиці Фінляндії (unsplash.com/tapio-haaja)

Фінська авіакомпанія не пустила росіян на борт літака

У неділю 2 жовтня авіакомпанія FinnAir не дозволила виліт п'ятьом громадянам Росії з аеропорту Гельсінкі до німецького міста Дюссельдорф.

Перевізник відмовив у реєстрації на рейс трьом росіянам, двоє з яких мали посвідку на проживання в Німеччині. Не посадили на літак також громадянку РФ із дитиною, яка летіла з пересадками в Тюмень.

Їм повідомили, що за новими правилами компанія не може перевозити росіян. Не допомогла вирішити питання й поліція. У кол-центрі авіакомпанії пасажирам запропонували повернути гроші за квитки.

Нагадаємо, ми писали, що на кордоні Естонії побільшало українських біженців.