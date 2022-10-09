Троллинг россиян. Где переименовали улицы в честь Украины с начала войны

Свою позицию по поводу войны России в Украине страны выражают, прибегая к переименованию улиц рядом с российскими посольствами. Инициатива охватила десятки городов в разных странах.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где можно найти таблички, троллящие дипломатов РФ и напоминающие им о суверенитете Украины.
Волна переименований началась еще в марте – тогда в числе первых стран, устроивших такой протест против войны, были Албания, Норвегия, Литва и Латвия.
Переименование улицы означало, что российским дипломатам каждый день пришлось смотреть на таблички с названиями Украины и получать корреспонденцию на эти адреса.
Фото: Украинский посол Евгений Перебийнис во время церемонии переименования улицы в Праге (gettyimages.com)
Как назвали улицы, чтобы выразить поддержку украинцам:
Инфографика: Новые названия на карте мира в знак солидарности с Украиной (telegram.org/OstanniyCapitalist)
Также в город Фуэнтес-де-Андалусия в Испании временно переименовывали в Украину, а 16 улиц и площадей получили в то время названия Киева, Одессы, Харькова, Мариуполя, Херсона и других регионов, страдающих войной.
В Украине также предлагают переименовать улицу в честь Бориса Джонсона – с улицы Маяковского в селе Фонтанка близ Одессы.
Переименование улиц вблизи российских посольств можно поддержать через кампанию Ukraine Street, призывающую местных жителей подписывать петиции по смене названий.
Напомним, мы писали, что Финляндия перестала впускать в страну туристов из РФ.