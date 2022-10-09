Тролінг росіян. Де перейменували вулиці на честь України з початку війни

Фото: Перейменування вулиць на знак солідарності з Україною (gettyimages.com)

Свою позицію стосовно війни Росії в Україні країни висловлюють, вдаючись до перейменування вулиць поряд з російськими посольствами. Ініціатива охопила десятки міст у різних країнах.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, де можна знайти таблички, що тролять дипломатів РФ та нагадують їм про суверенітет України.

Хвиля перейменувань почалася ще у березні – тоді в числі перших країн, які влаштували такий протест проти війни, були Албанія, Норвегія, Литва і Латвія.

Перейменування вулиці означало, що російським дипломатам щодня довелося дивитися на таблички з назвами України та отримувати кореспонденцію на ці адреси.

Фото: Український посол Євген Перебийніс під час церемонії перейменування вулиці у Празі (gettyimages.com)

Як назвали вулиці, щоб висловити підтримку українцям:

Тирана (Албанія) – вулиця Вільної України – з посольствами РФ, Сербії та Косово. У вересні з'явилася інформація, що російське дипломатичне представництво переїхало подалі з цієї вулиці.

(Албанія) – вулиця Вільної України – з посольствами РФ, Сербії та Косово. У вересні з'явилася інформація, що російське дипломатичне представництво переїхало подалі з цієї вулиці. Осло (Норвегія) - площа Вільної України біля російського посольства.

(Норвегія) - площа Вільної України біля російського посольства. Вільнюс (Литва) – вулиця Героїв України – також біля російського посольства.

(Литва) – вулиця Героїв України – також біля російського посольства. Рига (Латвія) – вулиця Української Незалежності – біля посольства РФ.

(Латвія) – вулиця Української Незалежності – біля посольства РФ. Таллінн (Естонія) – створили площу України в парку Лембіту, позаду МЗС.

(Естонія) – створили площу України в парку Лембіту, позаду МЗС. Торонто (Канада) – площа Вільної України – біля консульства Росії.

(Канада) – площа Вільної України – біля консульства Росії. Прага (Чехія) – вулиця Українських Героїв – біля російського посольства.

(Чехія) – вулиця Українських Героїв – біля російського посольства. Прага (Чехія) – міст Віталія Скакуна – Героя України, який ціною свого життя підірвав Генічеський міст. МІст знаходиться перед вїздом до російського посольства.

(Чехія) – міст Віталія Скакуна – Героя України, який ціною свого життя підірвав Генічеський міст. МІст знаходиться перед вїздом до російського посольства. Краків (Польща) – площа Вільної України – перед Генеральним консульством Росії.

(Польща) – площа Вільної України – перед Генеральним консульством Росії. Познань (Польща) - площа Захисників України.

(Польща) - площа Захисників України. Гданськ (Польща) – площа Героїчного Маріуполя - перед Генеральним консульством Росії.

(Польща) – площа Героїчного Маріуполя - перед Генеральним консульством Росії. Гдиня (Польща) - площа Вільної України.

(Польща) - площа Вільної України. Канни (Франція) – площа Тараса Шевченка.

площа Рейк’явік (Ісландія) – площа Києва – біля російського посольства.

(Ісландія) – площа Києва – біля російського посольства. Стокгольм (Швеція) – "Місце вільної України" – назва частини парку поряд із російським посольством.

(Швеція) – "Місце вільної України" – назва частини парку поряд із російським посольством. Нью-Йорк (США) – ріг вулиць Брайтон-Біч та Коні-Айленд отримав назву "Український шлях".

Інфографіка: Нові назви на карті світу на знак солідарності з Україною (telegram.org/OstanniyCapitalist)

Також в місто Фуентес-де-Андалусія в Іспанії тимчасово перейменовували на Україну, а 16 вулиць і площ отримали на той час назви Києва, Одеси, Харкова, Маріуполя, Херсона та інших регіонів, що страждають від війни.

В Україні пропонують також перейменувати вулицю на честь Бориса Джонсона – з вулиці Маяковського у селі Фонтанка поблизу Одеси.

Перейменування вулиць поблизу російських посольств можна підтримати через кампанію Ukraine Street, що закликає місцевих жителів підписувати петиції щодо зміни назв.

Нагадаємо, ми писали, що Фінляндія перестала пускати в країну туристів із РФ.