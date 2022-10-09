Троллинг россиян. Где переименовали улицы в честь Украины с начала войны

Фото: Переименование улиц в знак солидарности с Украиной (gettyimages.com)

Свою позицию по поводу войны России в Украине страны выражают, прибегая к переименованию улиц рядом с российскими посольствами. Инициатива охватила десятки городов в разных странах.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где можно найти таблички, троллящие дипломатов РФ и напоминающие им о суверенитете Украины.

Волна переименований началась еще в марте – тогда в числе первых стран, устроивших такой протест против войны, были Албания, Норвегия, Литва и Латвия.

Переименование улицы означало, что российским дипломатам каждый день пришлось смотреть на таблички с названиями Украины и получать корреспонденцию на эти адреса.

Фото: Украинский посол Евгений Перебийнис во время церемонии переименования улицы в Праге (gettyimages.com)

Как назвали улицы, чтобы выразить поддержку украинцам:

Тирана (Албания) – улица Свободной Украины – с посольствами РФ, Сербии и Косово. В сентябре появилась информация о том, что российское дипломатическое представительство переехало подальше с этой улицы.

(Албания) – улица Свободной Украины – с посольствами РФ, Сербии и Косово. В сентябре появилась информация о том, что российское дипломатическое представительство переехало подальше с этой улицы. Осло (Норвегия) – площадь Свободной Украины возле российского посольства.

(Норвегия) – площадь Свободной Украины возле российского посольства. Вильнюс (Литва) – улица Героев Украины – также у российского посольства.

(Литва) – улица Героев Украины – также у российского посольства. Рига (Латвия) – улица Украинской Независимости – возле посольства РФ.

(Латвия) – улица Украинской Независимости – возле посольства РФ. Таллин (Эстония) – создали площадь Украины в парке Лембиту, позади МИД.

(Эстония) – создали площадь Украины в парке Лембиту, позади МИД. Торонто (Канада) – площадь Свободной Украины – возле консульства России.

(Канада) – площадь Свободной Украины – возле консульства России. Прага (Чехия) – улица Украинских Героев – у российского посольства.

(Чехия) – улица Украинских Героев – у российского посольства. Прага (Чехия) – мост Виталия Скакуна – Героя Украины, ценой своей жизни взорвавшего Генический мост. Мост находится перед въездом в российское посольство.

(Чехия) – мост Виталия Скакуна – Героя Украины, ценой своей жизни взорвавшего Генический мост. Мост находится перед въездом в российское посольство. Краков (Польша) – площадь Свободной Украины – перед Генеральным консульством России.

(Польша) – площадь Свободной Украины – перед Генеральным консульством России. Познань (Польша) – площадь Защитников Украины.

(Польша) – площадь Защитников Украины. Гданьск (Польша) – площадь Героического Мариуполя перед Генеральным консульством России.

(Польша) – площадь Героического Мариуполя перед Генеральным консульством России. Гдыня (Польша) – площадь Свободной Украины.

(Польша) – площадь Свободной Украины. Канны (Франция) – площадь Тараса Шевченко.

(Франция) – площадь Тараса Шевченко. Рейкьявик (Исландия) – площадь Киева – возле российского посольства.

(Исландия) – площадь Киева – возле российского посольства. Стокгольм (Швеция) – "Место свободной Украины" – название части парка рядом с российским посольством.

(Швеция) – "Место свободной Украины" – название части парка рядом с российским посольством. Нью-Йорк (США) – угол улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд получил название "Украинский путь".

Инфографика: Новые названия на карте мира в знак солидарности с Украиной (telegram.org/OstanniyCapitalist)

Также в город Фуэнтес-де-Андалусия в Испании временно переименовывали в Украину, а 16 улиц и площадей получили в то время названия Киева, Одессы, Харькова, Мариуполя, Херсона и других регионов, страдающих войной.

В Украине также предлагают переименовать улицу в честь Бориса Джонсона – с улицы Маяковского в селе Фонтанка близ Одессы.

Переименование улиц вблизи российских посольств можно поддержать через кампанию Ukraine Street, призывающую местных жителей подписывать петиции по смене названий.

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