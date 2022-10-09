Троллинг россиян. Где переименовали улицы в честь Украины с начала войны
Свою позицию по поводу войны России в Украине страны выражают, прибегая к переименованию улиц рядом с российскими посольствами. Инициатива охватила десятки городов в разных странах.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где можно найти таблички, троллящие дипломатов РФ и напоминающие им о суверенитете Украины.
Волна переименований началась еще в марте – тогда в числе первых стран, устроивших такой протест против войны, были Албания, Норвегия, Литва и Латвия.
Переименование улицы означало, что российским дипломатам каждый день пришлось смотреть на таблички с названиями Украины и получать корреспонденцию на эти адреса.
Фото: Украинский посол Евгений Перебийнис во время церемонии переименования улицы в Праге (gettyimages.com)
Как назвали улицы, чтобы выразить поддержку украинцам:
- Тирана (Албания) – улица Свободной Украины – с посольствами РФ, Сербии и Косово. В сентябре появилась информация о том, что российское дипломатическое представительство переехало подальше с этой улицы.
- Осло (Норвегия) – площадь Свободной Украины возле российского посольства.
- Вильнюс (Литва) – улица Героев Украины – также у российского посольства.
- Рига (Латвия) – улица Украинской Независимости – возле посольства РФ.
- Таллин (Эстония) – создали площадь Украины в парке Лембиту, позади МИД.
- Торонто (Канада) – площадь Свободной Украины – возле консульства России.
- Прага (Чехия) – улица Украинских Героев – у российского посольства.
- Прага (Чехия) – мост Виталия Скакуна – Героя Украины, ценой своей жизни взорвавшего Генический мост. Мост находится перед въездом в российское посольство.
- Краков (Польша) – площадь Свободной Украины – перед Генеральным консульством России.
- Познань (Польша) – площадь Защитников Украины.
- Гданьск (Польша) – площадь Героического Мариуполя перед Генеральным консульством России.
- Гдыня (Польша) – площадь Свободной Украины.
- Канны (Франция) – площадь Тараса Шевченко.
- Рейкьявик (Исландия) – площадь Киева – возле российского посольства.
- Стокгольм (Швеция) – "Место свободной Украины" – название части парка рядом с российским посольством.
- Нью-Йорк (США) – угол улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд получил название "Украинский путь".
Инфографика: Новые названия на карте мира в знак солидарности с Украиной (telegram.org/OstanniyCapitalist)
Также в город Фуэнтес-де-Андалусия в Испании временно переименовывали в Украину, а 16 улиц и площадей получили в то время названия Киева, Одессы, Харькова, Мариуполя, Херсона и других регионов, страдающих войной.
В Украине также предлагают переименовать улицу в честь Бориса Джонсона – с улицы Маяковского в селе Фонтанка близ Одессы.
Переименование улиц вблизи российских посольств можно поддержать через кампанию Ukraine Street, призывающую местных жителей подписывать петиции по смене названий.
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