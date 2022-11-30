Транзит та зміна маршруту. Що робити, якщо ваш поїзд затримався в дорозі

23-24 листопада Україна пережила блекаут через масштабні обстріли Росією критичної інфраструктури. Постраждала й "Укрзалізниця": низка рейсів прибували зі значним запізненням.

Що робити пасажирам, якщо поїзд запізнюється через відключення світла, TRAVEL РБК-Україна розповів автор влогу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв.

Якщо ви їдете в поїзді, який запізнюється: поради пасажирам

25 листопада після чергових ракетних ударів ворога ситуація стабілізувалася, і зараз поїзди вже не відстають на 12-14 годин. Тоді працівникам залізниці довелося планувати рух поїздів в авральному режимі: коригувалися маршрути, змінювалися напрямки, а пасажирів пересаджували на інші поїзди.

Пасажирам, які збираються у поїздку залізницею, варто слідкувати за новинами й перевіряти офіційні інформаційні джерела "Укрзалізниці". Лише там з’являється оперативна інформація про рух поїздів і затримки.

За можливості роздрукуйте у касі квиток на офіційному бланку. Це допоможе вам документально оформити переривання поїздки, якщо виникне така необхідність.

Фото: Перед поїздкою квитки варто роздрукувати у касі на офіційному бланку (РБК-Україна/Віталій Носач)

Якщо у вас попереду поїздка тривалістю понад 8 годин, потрібно взяти із собою у дорогу запас провізії. Бо при виключеннях світла не на всіх станціях можна знайти продукти, а наявні там магазини можуть не працювати. Під час блекауту і затримки руху поїздів не завжди є можливість купити щось їстівне.

Якщо ваш поїзд запізнюється на тривалий час і виникли певні проблеми, наприклад, погіршилося самопочуття, звертайтеся по допомогу до провідника. За потреби просіть, щоб на наступній станції до поїзда викликали медичну допомогу.

Якщо ваш поїзд стоїть тривалий час на транзитній станції і ви хочете повернутися на станцію відправлення, потрібно звернутися до чергового по вокзалу та запитати про найближчий поїзд у зворотний бік.

Далі у начальника поїзда, яким ви їхали, проставлять відмітка у квитку про переривання поїздки. На підставі цієї позначки ви маєте право змінити маршрут поїздки та оформити у касі новий квиток.

Раніше Олег Васильєв у колонці для РБК-Україна писав, чи витримає "Укрзалізниця" новий блекаут та що треба знати пасажирам.

Також ми писали про безкоштовні послуги "Укрзалізниці", про які не знають пасажири.