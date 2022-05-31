В транспорте Вены продлили бесплатный проезд для украинцев: названа дата

В столице Австрии, Вене, для украинских беженцев продлили возможность бесплатного проезда в общественном транспорте еще на месяц.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на объявление Посольства Украины в Республике Австрия.

Уточняется, что проезд в общественном транспорте Вены для украинцев остается свободным до конца июня.

"Город Вена оказывает поддержку людям, которые бежали в Вену от войны в Украине. Перемещенные украинцы могут бесплатно пользоваться Wiener Linien до конца июня", — говорится в сообщении.

Вместе с тем парковка с 1 июня для автомобилей с украинской регистрацией будет платной, напомнили в посольстве.

Куда обращаться украинцам за помощью в Вене

Информация о Центрах помощи лицам, имеющим статус"временная защита":

Гуманитарный центр прибытие "Sport & Fun-Halle Leopoldstadt", Engerthstrasse 267-269, 1020 Вена. тел: +431/400051302;

Регистрационный и консультационный центр, Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Вена. тел: +431/260690

Напомним, в ряде стран ЕС отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинцев.