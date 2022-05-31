У транспорті Відня продовжили безкоштовний проїзд для українців: названо дату

Вільно користуватися громадським транспортом міста можна до кінця червня
У столиці Австрії, Відні, для українських біженців подовжили можливість безкоштовного проїзду в громадському транспорті ще на місяць.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на оголошення Посольства України в Республіці Австрія.
Уточнюється, що проїзд у громадському транспорті Відня для українців залишається вільним до кінця червня.
"Місто Відень надає підтримку людям, які втекли до Відня від війни в Україні. Переміщені українці можуть безкоштовно користуватися Wiener Linien до кінця червня", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним, нагадали у посольстві.
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Нагадаємо, у низці країн ЄС скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українців.