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У транспорті Відня продовжили безкоштовний проїзд для українців: названо дату

Фото: Транспорт у Відні, Австрія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Вільно користуватися громадським транспортом міста можна до кінця червня

У столиці Австрії, Відні, для українських біженців подовжили можливість безкоштовного проїзду в громадському транспорті ще на місяць.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на оголошення Посольства України в Республіці Австрія.

Уточнюється, що проїзд у громадському транспорті Відня для українців залишається вільним до кінця червня.

"Місто Відень надає підтримку людям, які втекли до Відня від війни в Україні. Переміщені українці можуть безкоштовно користуватися Wiener Linien до кінця червня", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним, нагадали у посольстві.

Куди звертатися українцям за допомогою у Відні

Інформація про центри допомоги особам, які мають статус "Тимчасовий захист":

  • Гуманітарний центр прибуття "Sport & Fun-Halle Leopoldstadt", Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень. тел: +431/400051302
  • Реєстраційний та консультаційний центр, Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень. тел: +431/260690

Нагадаємо, у низці країн ЄС скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українців.

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