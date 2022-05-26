В ряде стран ЕС отменяют бесплатный проезд для украинцев: детали

В то же время беженцы смогут купить льготные проездные по сниженным ценам

В нескольких странах ЕС меняют правила проезда украинских беженцев и отменяют проезд на бесплатной основе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии. Там создали отдельный раздел с важной информацией для украинских беженцев.

В каких странах изменятся правила проезда для украинцев

Уточняется, что с 1 июня 2022 года полностью бесплатный проезд для украинских беженцев будет отменен в Германии, Болгарии, Польше, Чехии и Швейцарии. Однако по некоторым направлениям для наших беженцев установили сниженные цены за проезд.

в Германии украинцы смогут приобрести проездной за €9 на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах;

на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах; в Чехии проездной на все виды транспорта обойдется в €7 ;

; в Польше с этой же даты, 1 июня, пассажиры из Украины будут иметь право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.

Другие установленные в Польше правила бесплатного проезда для украинцев остаются без изменений. Так, воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежат к таким группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины возрастом от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Сообщается также, что с 1 июня правила проезда могут измениться и в тех странах ЕС, которые ранее о таком намерении не заявляли. Отслеживать информацию по этому вопросу можно на специальном сайте ЕС для украинских беженцев.

Напомним, мы писали, что в некоторых странах ЕС бесплатный проезд для украинцев стали отменять еще в мае.