Транспорт, житло та продукти. Скільки грошей потрібно на життя в Німеччині у 2023 році

Ціни останнім часом зростають по всій Європі. Німеччина – не виняток. Найбільше здорожчали енергоносії та продукти. Однак і зараз Німеччина – доволі доступна країна для проживання, особливо в порівнянні з деякими іншими країнами ЄС.
Вартість життя в кожному регіоні може бути різною й залежить від кількості людей в родині та від ваших потреб. TRAVEL РБК-Україна розповідає про базові витрати в Німеччині у 2023 році.
Чи не найбільше витрат в країні йде на оренду житла. Раніше ми вже писали, скільки коштує орендувати квартиру в Німеччині.
За даними Numbeo, в цілому по країні усереднені ціни можуть бути такі:
Медичне страхування та соціальні внески є обов’язковими для штатних працівників у Німеччині та автоматично стягуються з вашої зарплати, пише сайт Welcome-hub-germany.com.
Внески на медичне страхування та соцстрахування займають значну частину зарплат працівників (приблизно 20%):
За ці відрахування ви отримуєте широкі соціальні послуги. У разі хвороби можна розраховувати на медичну допомогу, на виплати по безробіттю у разі втрати роботи.
Якщо ви працюєте на себе або ви фрілансер, вам треба оформити лише медичне страхування (Krankenversicherung). Якщо вам близько 30 років, у вас немає тяжких хронічних хвороб і ви працюєте самостійно, поліс медичного страхування в Німеччині обійдеться вам приблизно в 400 євро на місяць.Такий самий поліс для самозайнятого 60-річного, ймовірно, коштуватиме близько 800 євро на місяць.
Також в Німеччині є податок на прибуток. Чим більше ви заробляєте, тим вищий податок платите. В цілому часто 1/3 зарплати йде на різні соціальні внески.
Німеччина відома якісним транспортом, розгалуженою системою залізниць та автобусних сполучень. В Німеччині є високоякісні залізниці, автобуси та трамваї, у великих містах працює метро.
Громадський транспорт у Німеччині в цілому не дуже дорогий. За даними Numbeo, середня вартість одного квитка на місцевий транспорт зараз становить 2,80 євро, тоді як проїзний квиток на один місяць, що дозволяє необмежений місцевий транспорт, коштуватиме вам у середньому лише 70 євро.
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Таксі в Німеччині, як і в більшості країн ЄС, дороге. Ціни починаються від 3,50 євро за посадку в авто, за кожен кілометр ви заплатите близько 2 євро. Таксі завжди оснащені лічильниками, що дозволяє вам стежити за ціною поїздки. Будьте готові до того, що навіть за коротку поїздку з вас можуть взяти 50-80 євро.
До слова, цього літа в Німеччині діє проїзний на поїзди, який дозволяє подорожувати фактично всією країною за 49 євро на місяць.
Хороший варіант для пересування в містах, особливо невеликих - велосипед. Більшість міст і містечок добре спроектовані для велосипедистів і мають всю необхідну інфраструктуру, щоб їздити велосипедами було комфортно. На сайтах оголошень вживані велосипеди продаються недорого і коштують від 50 до 250 євро.
Порівняно з Францією та деякими іншими країнами, в Німеччині ціни на продукти не дуже високі. В країні виробляють багато власних товарів: від молока до картоплі та свинини.
За даними Numbeo, усереднені ціни в супермаркетах країни у 2023 році приблизно такі:
Зверніть увагу. Це середні ціни по країні, і вони можуть відрізнятися в різних магазинах, супермаркетах, на ринках. Також продукти можуть бути дорожчі в центрі міста, а на околицях – дешевші.
Загалом одна людина, не купуючи різних делікатесів та екзотичних продуктів, витрачає на продукти в Німеччині 200-300 євро на місяць.
Хоча в Німеччині ціни в супермаркетах низькі, серед місцевих прийнято часто виходити з друзями на обіди або вечері у різні заклади. Або, принаймні, на каву або пляшку пива. Витрати на їжу поза домом можуть становити суттєву частину затрат. Звісно, залежно від ваших потреб.
Ось деякі приклади середніх цін у закладах країни:
До слова, популярний формат харчування в Німеччині – заклади з фіксованою ціною і необмеженою кількістю порцій страв. Наприклад, зайшовши вдень в один із закладів Берліна і заплативши 10-15 євро, можна їсти безлімітно досхочу. Водночас за напої треба платити окремо.
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В середньому в Німеччині щомісячні витрати на різні цілі можуть скласти від 1200 до 3000 євро на місяць. Давайте подивимося, як це співвідноситься із середніми зарплатами в країні.
Середні зарплати у великих містах Німеччини (2023 рік):
Більш детально дізнатись про те, скільки можна заробляти в різних землях та містах Німеччини, можна почитати урядовий сайт gehalt.de.
Чи достатньо таких зарплат для комфортного проживання в Німеччині, часто залежить від обставин та ваших особистих пріоритетів.
Наприклад, якщо ви живете в однокімнатній квартирі на околиці Гамбурга і не маєте особливих затрат на авто та навчання дітей в університеті, ймовірно, після сплати всіх внесків ви можете відкласти певну суму на заощадження.
Однак якщо ви живете у квартирі в центрі Мюнхена, маєте автомобіль, часто обідаєте в ресторанах та маєте дітей, то середня зарплата в 3 780 євро навряд чи покриє всі ваші витрати.
Подумайте про проживання в менш центральних районах, де квартири значно дешевші – часто квартири в передмісті коштують вдвічі дешевше. Транспортне сполучення зазвичай працює добре, і ви легко доберетеся до місця роботи. Можна також винаймати квартиру з сусідами та ділити оплату.
Громадським транспортом в Німеччині користуватись дешевше, ніж авто. Особливо якщо купуєте місячні або річні проїзні. Наприклад, безлімітний місячний проїзний проїзд у Берліні може коштувати 63,42 євро на місяць. Ціни будуть ще нижчими, якщо ви заплатите за рік наперед.
Якщо ходити за покупками в Netto, Lidl або Aldi, ви можете економити по кілька євро на одній одиниці товару. А от в таких магазинах як EDEKA, Kaufland або Alnatura – ціни вищі. Не буде зайвим переглядати нижню полицю: в німецьких супермаркетах заведено класти туди дешевші товари.
Вже багато хто чув, що в Німеччині звикли не витрачати багато води та електрики даремно. Це й справді допомагає уникнути зайвих затрат. Тому варто вимикати зайві прибори, якими не користуєтеся.
Цікаво також, що в Німеччині ви можете щороку змінювати постачальника електроенергії та отримувати знижки та бонуси для нових клієнтів. Це може бути ще одним способом заощадити близько 150 євро на рік.
В цілому загальні витрати на життя в Німеччині можуть становити від 1200 до 3000 євро на місяць з людини. Багато залежить від того, які ви маєте потреби й скільки грошей при цьому заробляєте.
Нагадаємо, кілька країн ЄС запустили нові абонементи на громадський транспорт. Вони дозволяють користуватися майже всіма автобусними та залізничними маршрутами без необхідності купувати окремі квитки.
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