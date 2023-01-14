Транспорт і послуги. 10 найзручніших додатків для українців у Польщі

Українці в Польщі можуть спростити собі життя, якщо користуватимуться місцевими додатками. Сервіси допоможуть швидше адаптуватися в країні та отримувати необхідні послуги.
Про 10 найкорисніших польських додатків, які можуть стати у пригоді біженцям, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на uainkrakow.pl.
Додаток mObywatel українцям потрібен, щоб мати із собою електронні документи, які дозволяють легально перебувати в Польщі, зокрема, PESEL. У mObywatel також є електронний документ Diia.pl, який посвідчує особу під час подорожей в Україну та ЄС.
У застосунку можна також зберігати водійські права, талон реєстрації, дізнатися, чи є штрафи, також – переглядати рецепти від лікаря в розділі eRecepta.
Новий додаток від Управління соціального страхування (ZUS) став доступний у листопаді 2022 року. Програма дозволяє підключатися до профілю, який створений на Платформі електронних послуг. Додаток у телефоні допоможе вирішувати питання без використання комп’ютера чи особистого відвідування офісу ZUS.
За допомогою додатка біженці можуть оформити заявки на фінансові допомоги (наприклад, "500+" та "Добрий старт"). У mZUS є можливість перевіряти статус поданих заявок та інформацію про виплати.
Популярний польський додаток Jakdojade допомагає подорожувати громадським транспортом у польських містах: визначити найшвидший оптимальний маршрут з якомога меншою кількістю пересадок. Також – перевіряти розклад та оплачувати проїзд.
Завдяки додатку InPost допоможе надіслати або отримати посилку 24/7. Застосунок має функцію дистанційного відкриття скриньки поштомата. Також тут можна відстежити пакунок.
В InPost доступні кілька способів забрати посилку:
Для того, щоб забрати посилку, з моменту отримання сповіщення є 48 годин.
Фото: Додаток Jakdojade допомагає скласти маршрут (unsplash.com/sebastian-kurpiel)
Для пошуку роботу в Польщі крім пошуку роботи через офіційний сайт можна встановити додаток ePraca. Завдяки йому можна отримати вільний доступ до:
У додатку є можливість фільтрувати вакансії за професією та місцезнаходженням.
Сервіс пошуку лікаря ZnanyLekarz.pl та його додаток популярні в Польщі. За їх допомогою можна знайти потрібного лікаря та записатися на прийом. Також додаток дає можливість почитати відгуки про лікарів від пацієнтів, знайти інформацію про безплатні консультації для українців та ціни за прийом.
Фото: Через додаток ZnanyLekarz можна записатися до лікаря (gettyimages.com)
Для зручного користування громадським транспортом і подорожами залізницею варто встановити застосунок moBILET.
У ньому можете придбати квитки онлайн та показати їх під час перевірки. Доступна оплата онлайн-гаманцем, карткою та BLIK-кодом.
Для власників автомобіля застосунок moBILET дозволяє оплачувати паркування у розділі "płatne parkowanie".
Одним із найпопулярніших додатків для вивчення польської мови є Duolingo. Додаток є безплатним для українців і може бути корисним і для початківців, і для тих, хто хто володіє польською на розмовному рівні.
Цей додаток створений для того, щоб можна було використовувати купони на знижки в магазині, ресторані чи кафе. Тут відображаються усі доступні в місті купони.
Для пошуку знижки на товари та послуги можна вписати запит "шукаю зимове взуття" чи "дитячий одяг", і обрати потрібний купон серед пропозицій.
Додаток дозволяє безкоштовно орендувати електровелосипед, щоб їздити містом. У застосунку можна подивитися кількість вільних велосипедів на парковці, розблокувати за допомогою коду обраний велосипед та припаркувати його назад.
На сайті доступна реєстрація українською мовою. Сервіс не працює у зимовий період.
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі посилюють правила для українців.