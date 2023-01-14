Транспорт и сервисы. 10 самых удобных приложений для украинцев в Польше

Украинцы в Польше могут упростить себе жизнь, если будут пользоваться местными приложениями. Сервисы помогут быстрее адаптироваться в стране и получать необходимые услуги.

Про 10 самых полезных польских приложений, которые могут помочь беженцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uainkrakow.pl.

mObywatel - Diia.pl

Приложение mObywatel украинцам нужно, чтобы иметь с собой электронные документы, позволяющие легально находиться в Польше, в частности, PESEL. В mObywatel также есть электронный документ Diia.pl, удостоверяющий личность во время путешествий в Украину и ЕС.

В приложении можно также сохранять водительские права, талон регистрации, узнать, есть ли штрафы, также просматривать рецепты от врача в разделе eRecepta .

mZUS

Новое приложение от Управления социального страхования (ZUS) стало доступно в ноябре 2022 года. Программа позволяет подключаться к профилю, созданному на Платформе электронных услуг. Приложение в телефоне поможет решить вопросы без использования компьютера или личного посещения офиса ZUS.

С помощью приложения беженцы могут оформить заявки на финансовую помощь (например, "500+" и "Хороший старт" ). У mZUS есть возможность проверять статус поданных заявок и информацию о выплатах.

Фото: Приложение заменит визит в ZUS (facebook.com/Centrumis)

Jakdojade

Популярное польское приложение Jakdojade помогает путешествовать по общественному транспорту в польских городах: определить самый быстрый оптимальный маршрут с наименьшим количеством пересадок. Также – проверять расписание и оплачивать проезд.

InPost

Благодаря приложению InPost поможет отправить или получить посылку 24/7. Приложение имеет функцию дистанционного открытия почтового ящика. Также здесь можно отследить посылку.

В InPost доступны несколько способов забрать посылку:

с помощью сообщения в приложении. Необходимо подойти к экрану почтомата и в приложении нажать "Otwórz skrytkę". Камера хранения откроется и можно забрать посылку;

с помощью QR-кода или кода из 6 цифр, поступающего в SMS-сообщении, на e-mail или уведомлением в приложении. Надо подойти к почтомату, отсканировать QR-код. Тогда выберите опцию "Odbierz paczkę" и поднести QR-код к считывателю;

с помощью телефонного номера и кода получения.

Для того, чтобы забрать посылку, с момента получения уведомления 48 часов.

Фото: Приложение Jakdojade помогает составить маршрут (unsplash.com/sebastian-kurpiel)

ePraca

Для поиска в Польше помимо поиска работы через официальный сайт можно установить приложение ePraca. Благодаря ему можно получить свободный доступ к:

предложениям работы по всей Польше;

дат ярмарок вакансий, тренингов, обучающих курсов;

стажировок от служб занятости и работодателей.

В приложении есть возможность фильтровать вакансии по профессии и местонахождению.

ZnanyLekarz.pl

Сервис поиска врача ZnanyLekarz.pl и его приложение популярны в Польше. С их помощью можно найти нужного врача и записаться на прием. Также приложение дает возможность почитать отзывы о врачах от пациентов, найти информацию о бесплатных консультациях для украинцев и ценах за прием.

Фото: Через приложение ZnanyLekarz можно записаться к врачу (gettyimages.com)

moBILET

Для удобного пользования общественным транспортом и путешествиями по железной дороге следует установить приложение moBILET.

В нем можно купить билеты онлайн и показать их во время проверки. Доступна оплата онлайн-кошельком, картой и BLIK-кодом.

Для владельцев автомобиля приложение moBILET позволяет оплачивать парковку в разделе "płatne parkowanie".

Duolingo

Одним из самых популярных приложений для изучения польского языка Duolingo. Приложение бесплатное для украинцев и может быть полезно и для начинающих, и для тех, кто кто владеет польским на разговорном уровне.

Qpony

Это приложение создано для того, чтобы можно было использовать скидочные купоны в магазине, ресторане или кафе. Здесь отображаются все доступные в городе купоны.

Для поиска скидки на товары и услуги можно вписать запрос "ищу зимнюю обувь" или "детскую одежду" и выбрать нужный купон среди предложений.

Freebike

Приложение позволяет бесплатно арендовать электровелосипед, чтобы ездить по городу. В приложении можно посмотреть количество свободных велосипедов на парковке, разблокировать с помощью кода выбранный велосипед и припарковать его обратно.

На сайте доступна регистрация на украинском языке. Сервис не работает в зимний период.

Напомним, мы писали, что в Польше ужесточаются правила для украинцев.