Транспорт и сервисы. 10 самых удобных приложений для украинцев в Польше

Украинцы в Польше могут упростить себе жизнь, если будут пользоваться местными приложениями. Сервисы помогут быстрее адаптироваться в стране и получать необходимые услуги.
Про 10 самых полезных польских приложений, которые могут помочь беженцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uainkrakow.pl.
Приложение mObywatel украинцам нужно, чтобы иметь с собой электронные документы, позволяющие легально находиться в Польше, в частности, PESEL. В mObywatel также есть электронный документ Diia.pl, удостоверяющий личность во время путешествий в Украину и ЕС.
В приложении можно также сохранять водительские права, талон регистрации, узнать, есть ли штрафы, также просматривать рецепты от врача в разделе eRecepta .
Новое приложение от Управления социального страхования (ZUS) стало доступно в ноябре 2022 года. Программа позволяет подключаться к профилю, созданному на Платформе электронных услуг. Приложение в телефоне поможет решить вопросы без использования компьютера или личного посещения офиса ZUS.
С помощью приложения беженцы могут оформить заявки на финансовую помощь (например, "500+" и "Хороший старт" ). У mZUS есть возможность проверять статус поданных заявок и информацию о выплатах.
Популярное польское приложение Jakdojade помогает путешествовать по общественному транспорту в польских городах: определить самый быстрый оптимальный маршрут с наименьшим количеством пересадок. Также – проверять расписание и оплачивать проезд.
Благодаря приложению InPost поможет отправить или получить посылку 24/7. Приложение имеет функцию дистанционного открытия почтового ящика. Также здесь можно отследить посылку.
В InPost доступны несколько способов забрать посылку:
Для того, чтобы забрать посылку, с момента получения уведомления 48 часов.
Фото: Приложение Jakdojade помогает составить маршрут (unsplash.com/sebastian-kurpiel)
Для поиска в Польше помимо поиска работы через официальный сайт можно установить приложение ePraca. Благодаря ему можно получить свободный доступ к:
В приложении есть возможность фильтровать вакансии по профессии и местонахождению.
Сервис поиска врача ZnanyLekarz.pl и его приложение популярны в Польше. С их помощью можно найти нужного врача и записаться на прием. Также приложение дает возможность почитать отзывы о врачах от пациентов, найти информацию о бесплатных консультациях для украинцев и ценах за прием.
Фото: Через приложение ZnanyLekarz можно записаться к врачу (gettyimages.com)
Для удобного пользования общественным транспортом и путешествиями по железной дороге следует установить приложение moBILET.
В нем можно купить билеты онлайн и показать их во время проверки. Доступна оплата онлайн-кошельком, картой и BLIK-кодом.
Для владельцев автомобиля приложение moBILET позволяет оплачивать парковку в разделе "płatne parkowanie".
Одним из самых популярных приложений для изучения польского языка Duolingo. Приложение бесплатное для украинцев и может быть полезно и для начинающих, и для тех, кто кто владеет польским на разговорном уровне.
Это приложение создано для того, чтобы можно было использовать скидочные купоны в магазине, ресторане или кафе. Здесь отображаются все доступные в городе купоны.
Для поиска скидки на товары и услуги можно вписать запрос "ищу зимнюю обувь" или "детскую одежду" и выбрать нужный купон среди предложений.
Приложение позволяет бесплатно арендовать электровелосипед, чтобы ездить по городу. В приложении можно посмотреть количество свободных велосипедов на парковке, разблокировать с помощью кода выбранный велосипед и припарковать его обратно.
На сайте доступна регистрация на украинском языке. Сервис не работает в зимний период.
Напомним, мы писали, что в Польше ужесточаются правила для украинцев.