Тисячі вакансій. Міжнародні корпорації запропонують роботу українським біженцям

Міжнародні корпорації збираються взяти на роботу тисячі біженців з України та інших країн у рамках кампанії допомоги людям, які втікають зі своїх країн.

Великі компанії Amazon, Hilton та Marriott зобов'язалися працевлаштувати 13800 українців та інших біженців протягом наступних 3 років, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC та euronews.com.

Напередодні міжнародного дня біженців 20 червня понад 40 корпорацій оголосили про плани допомогти з економічною інтеграцією людей, які вимушено залишили свої країни.

Передбачається, що 250 000 біженців зможуть стажуватися чи працювати у великих компаніях, а 13 680 кандидатів офіційно працевлаштують. Такі плани озвучили у рамках ініціативи Tent Partnership for Refugees.

Найбільшу підтримку обіцяє компанія Amazon – там візьмуть на роботу 5000 українських та інших біженців у Європі. Далі йдуть готельні мережі Hilton Hotels та Marriott, які працевлаштують по 1500 вимушених переселенців. Starbucks та ISS нададуть роботу по 1 000 біженців. Трохи менше планують працевлаштувати Adidas, L'Oréal, PepsiCo та Hyatt. Adecco і Microsoft також входять до компаній, які обіцяють запропонувати біженцям роботу або підтримку в кар'єрі.

Благодійна організація Tent Partnership for Refugees повідомила, що більшість українських біженців у Європі складають жінки і що вони часто стикаються з особливими труднощами під час пошуку роботи – від незнання місцевої мови до необхідності поєднувати обов'язки з догляду за дітьми.

"Ця безпрецедентна демонстрація підтримки з боку бізнесу по всьому континенту матиме вирішальне значення для того, щоб десятки тисяч українців могли забезпечити себе та своїх близьких в Україні", – зазначила віце-президент Європейської комісії Маргарітіс Схінас.

Після вторгнення Росії в Україну в Європі проживає понад 4 млн українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, що ще в одній країні ЄС виник дефіцит робочої сили.