ua ru
Пн, 19 червня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У розпал літнього сезону. У ще одній країні ЄС виник дефіцит робочої сили

Новость на русском →
Понеділок 19 червня 2023 12:33
У розпал літнього сезону. У ще одній країні ЄС виник дефіцит робочої сили Фото: Туризм у Хорватії (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Очікується, що цього літа узбережжя Хорватії приверне мільйони туристів, оскільки вважається одним із найкрасивіших місць відпочинку в Європі. Однак через це в країні виник дефіцит робочої сили.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

На туризм припадає 20% економіки країни

Через рекордне збільшення кількості туристів у Хорватії стикаються з дефіцитом робочої сили в туристичному секторі, на який припадає близько 20% економіки країни.

Статистика показує, що Хорватії потрібно більше працівників, щоб заповнити цю прогалину. Найбільше вакансій з'явилося у галузі туризму та індустрії гостинності.

"Сама Хорватія не може забезпечити достатньо робочої сили, щоб зберегти туризм як основну галузь, і вона перебуває в ситуації, коли явно потрібен приїзд працівників з-за кордону. Немає жодних ознак того, що ця тенденція зміниться", – зазначив голова Центрального банку Борис Вуйчич.

Пожвавленню туризму в Хорватії сприяло приєднання до Шенгенської зони та перехід на єдину валюту. Це скасувало бюрократію у перетині кордону з країнами ЄС. Зараз 95% туристів прибувають до Хорватії на автомобілях.

У розпал літнього сезону. У ще одній країні ЄС виник дефіцит робочої силиФото: Багато вакансій в Хорватії зявилося через значне пожвавлення туризму в країні (unsplash.com)

Яких фахівців шукають у Хорватії

У 2023 році рівень безробіття в Хорватії зріс. Щоб "закрити" вакансії, хорватські роботодавці наймають працівників з інших країн. Очікується, що у 2023 році частка іноземних працівників у загальному об'ємі робочої сили в країні збільшиться до понад 10%.

За даними Euractiv, наприкінці 2022 року в Хорватії було 1,6 мільйона працюючих і ще 1,2 мільйона пенсіонерів. Співвідношення пенсій порівняно з кількістю робочих місць досить низьке: один до 1,3. Тим часом тисячі вакансій залишаються незаповненими.

Дефіцит кадрів приблизно у 40 професіях. Це стосується не тільки галузі туризму. Потрібні також офіціанти, кухарі, будівельники, вчителі, медсестри, водії вантажівок та ІТ-фахівці.

Нагадаємо, навесні цього року у Хорватії змінилися правила безплатного проїзду залізницею для українців. Пред'явлення українського паспорта тепер недостатньо.

Хорватія приєдналася до Шенгенської зони та прийняла єдину валюту євро з 1 січня 2023 року. Членство в ЄС ця країна отримала у 2013 році. Ми писали, що зміниться для туристів після вступу Хорватії в Шенген.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Туризм Трудовой кодекс Хорватия
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олег Васильєв
В умовах дефіциту. Як купити квитки на поїзди до Польщі, Угорщини та Чехії
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору