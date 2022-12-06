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Тисячі нових квартир. У великих містах Польщі зведуть будинки для українців

Фото: Новобудови у Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі планують звести нові будинки, щоб здавати квартири в оренду українським біженцям. Йдеться про людей, які знайшли роботу, але мають проблему із житлом.

На житлове будівництво передбачено 50 млн євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейського банку реконструкції та розвитку.

Зазначається, що таке рішення прийняли через хронічну нестачу житла, потік біженців з України та інфляцію.

"Багато українців у Польщі проживають на орендованих квартирах або в тимчасовому житлі, наданому державою та приватними особами. Мільйони українців із першої хвилі повернулися додому, друга хвиля можлива взимку через пошкодження інфраструктури опалення та енергетики в Україні", – зазначають у ЄБРР.

Загалом у Польщі отримали статус тимчасового захисту понад 1,4 млн українців. Більше половини з них працевлаштувалися, але мають складності із пошуком житла в оренду.

Фото: Будівництво у Варшаві (ziomax.pl)

Банк виділить кошти на будівництво житлових будинків у великих містах Польщі, де перебувають найбільше біженців із України. Такі міста отримають позику на будівництво комплексів квартир для оренди:

  • Варшава;
  • Краків;
  • Познань;
  • Вроцлав;
  • Гданськ;
  • Лодзь.

Позику на будівництво і експлуатацію житла отримала польська компанія Resi4Rent, яка керує майже 3000 квартирами в 11 містах країни. Частину з них вже орендують наші співгромадяни.

У 2023 році ця компанія планує запропонувати ще 1110 варіантів у Варшаві та Вроцлаві, а до 2025 року розширити "портфель" до 10 000 квартир для оренди.   

Нагадаємо, ми писали, cкільки коштує орендувати житло в Чехії у грудні.

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Польщажилье для переселенцев