Тысячи новых квартир. В больших городах Польши построят дома для украинцев

В Польше планируют построить новые дома, чтобы сдавать квартиры в аренду украинским беженцам. Речь идет о людях, которые нашли работу, но имеют проблему с жильем.

На жилое строительство предусмотрено 50 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейского банка реконструкции и развития.

Отмечается, что такое решение было принято из-за хронической нехватки жилья, потока беженцев из Украины и инфляции.

"Многие украинцы в Польше проживают на арендованных квартирах или во временном жилье, предоставленном государством и частными лицами. Миллионы украинцев с первой волны вернулись домой, вторая волна возможна зимой из-за повреждения инфраструктуры отопления и энергетики в Украине", - отмечают в ЕБРР.

Всего в Польше получили статус временной защиты более 1,4 млн. украинцев. Более половины из них трудоустроились, но имеют сложности в поиске жилья в аренду.

Фото: Строительство в Варшаве (ziomax.pl)

Банк выделит средства на строительство жилых домов в крупных городах Польши, где находятся больше всего беженцев из Украины. Такие города получат ссуду на строительство комплексов квартир для аренды:

Варшава;

Краков;

Познаний;

Вроцлав;

Гданьск;

Лодзь.

Ссуду на строительство и эксплуатацию жилья получила польская компания Resi4Rent, управляющая почти 3000 квартирами в 11 городах страны. Часть из них арендуют наши сограждане.

В 2023 году компания планирует предложить еще 1110 вариантов в Варшаве и Вроцлаве, а к 2025 году расширить "портфель" до 10 000 квартир для аренды.

Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать жилье в Чехии в декабре.