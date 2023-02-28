ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нові правила та штрафи. У ЄС готують важливі зміни для водіїв: деталі

Новость на русском →
Вівторок 28 лютого 2023 18:17
Нові правила та штрафи. У ЄС готують важливі зміни для водіїв: деталі Фото: Дорожна поліція в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У березні 2023 року зміняться деякі штрафи та правила для водіїв у Німеччині. Це пов'язано з тим, що в ЄС збираються зробити однакові правила для всіх країн блоку.

Як це вплине на водіїв, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Згідно з підготовкою 4 директиви ЄС, якщо у водія заберуть права в одній з європейських країн, наприклад, у Франції чи Італії, він не зможе керувати автомобілем і в інших країнах.

"Помилилися в одному місці, покарання піде за вами і пошириться на всі країни ЄС. Те саме з покаранням за керування автомобілем у нетверезому вигляді або під дією заборонених речовин", – зазначають на каналі.

У різних європейських країнах прийняті різні допустимі норми проміле за кермом. Передбачається встановити єдині в ЄС межі споживання алкоголю та гармонізувати системи штрафних балів у різних країнах. Однаковим стане термін, на який припинятимуть дію водійських прав.

Нові правила та штрафи. У ЄС готують важливі зміни для водіїв: деталі

Фото: Автомобілі в Німеччині (pixabay.com)

Для того, щоб зробити однакові штрафи на всій території Євросоюзу, має працювати загальна база даних для всіх водіїв, яка буде доступною для поліцейських усіх країн ЄС.

Нову директиву про водійські права опублікують ближче до кінця березня. Після публікації документ має пройти процес затвердження парламентом ЄС.

Передбачається, що затвердження триватиме кілька місяців, можливо, до кінця 2023 року. Після того як директиву затвердять, країнам ЄС доведеться впровадити її на місцях. Спочатку мають бути ухвалені відповідні закони та постанови.

Нагадаємо, ми писали, коли запровадять плату за в'їзд та новий паспортний контроль до ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДР штрафи Евросоюз
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Наталія Будянська
Складнощі адаптації. Як я переїздила до Словаччини через війну та чому повернулася в Україну
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Олег Васильєв
Від 230 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Всі точки зору