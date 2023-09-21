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Тисячам українських дітей у країні ЄС дадуть гроші на ноутбуки: які умови

Фото: Навчання дітей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські діти у Словаччині можуть отримати ваучер на 350 євро на придбання ноутбука чи планшета. Проект спрямований на інтеграцію біженців до освітньої системи країни.

Подати заявку на участь у програмі можна до 30 вересня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт проекту "Український учень".

Проект, який почав роботу 11 серпня, був розрахований спочатку лише на дітей біженців, які відвідують словацькі школи. Нещодавно умови спростили: отримати ваучери на придбання ноутбуків можуть всі діти 6-18 років зі статусом тимчасового захисту – навіть ті, які через об'єктивні причини не можуть навчатися у місцевій школі (заява під чесне слово).

Для того, щоб стати учасником проекту і отримати ваучер на 350 євро, треба зареєструватися на сайті. Умовою участі для тих, хто не відвідує школу в Словаччині, є складання тестів:

  • діти 6-18 років – тест зі словацької мови (рівень А1), створений на основі затвердженого підручника словацької мови для дітей-іноземців, "Aha, Slovenčina!". Результат не матиме значення для участі у проекті;
  • 15-18 років –  ІТ Fines-test (україномовна версія), на визначення рівня цифрової грамотності.

Реєстрація учасників триватиме до 30 вересня 2023 року. Після перевірки даних можна буде отримати цифровий ваучер на 350 євро, із яким можна буде придбати новий планшет або ноутбук в магазинах магазині цифрової техніки, які беруть участь у проекті "Український учень". Ваучери можна використати до 31 жовтня 2023 року.

Проект реалізується на кошти, виділені Євросоюзом. Участь у ньому зможуть взяти до 20 тисяч заявників.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі роздають тисячі книжок українською мовою.

Також ми розповідали, що українські діти в Чехії матимуть змогу вивчати українську мову в школах.

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