Тисячам українських дітей у країні ЄС дадуть гроші на ноутбуки: які умови

Українські діти у Словаччині можуть отримати ваучер на 350 євро на придбання ноутбука чи планшета. Проект спрямований на інтеграцію біженців до освітньої системи країни.
Подати заявку на участь у програмі можна до 30 вересня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт проекту "Український учень".
Проект, який почав роботу 11 серпня, був розрахований спочатку лише на дітей біженців, які відвідують словацькі школи. Нещодавно умови спростили: отримати ваучери на придбання ноутбуків можуть всі діти 6-18 років зі статусом тимчасового захисту – навіть ті, які через об'єктивні причини не можуть навчатися у місцевій школі (заява під чесне слово).
Для того, щоб стати учасником проекту і отримати ваучер на 350 євро, треба зареєструватися на сайті. Умовою участі для тих, хто не відвідує школу в Словаччині, є складання тестів:
Реєстрація учасників триватиме до 30 вересня 2023 року. Після перевірки даних можна буде отримати цифровий ваучер на 350 євро, із яким можна буде придбати новий планшет або ноутбук в магазинах магазині цифрової техніки, які беруть участь у проекті "Український учень". Ваучери можна використати до 31 жовтня 2023 року.
Проект реалізується на кошти, виділені Євросоюзом. Участь у ньому зможуть взяти до 20 тисяч заявників.
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