Як отримати тимчасовий захист в Чехії, якщо є віза іншої країни: умови

Чехія надала прихисток понад 450 тисяч наших громадян у зв'язку із війною. Українці продовжують цікавитися тимчасовим захистом в цій країні.

Чи можна отримати цей статус після скасування візи в іншій країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Для того, щоб мати право на тимчасовий захист у Чехії, людина має бути резидентом України станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, це громадяни України та іноземці, які мають постійне місце проживання в Україні.

На сайті МВС Чехії зазначається, що не мають права на цей статус такі категорії іноземців:

іноземець, який мав дійсний дозвіл на проживання в іншій країні (довгострокову візу чи посвідку на постійне проживання, тимчасовий захист), виданий іншою країною, якщо візу чи дозвіл на проживання було анульовано або закінчено після 24 лютого 2022;

іноземець, який мав довгострокову візу в Чеській Республіці, яку після 24 лютого 2022 не продовжили чи анулювали.

Ці іноземці не є особами, які проживали/перебували на території України до 24 лютого 2022 року.

Фото: Українські біженці в Празі (gettyimages.com)

"Якщо іноземець до 24 лютого мав дійсний дозвіл на проживання понад 90 днів в іншій країні, ніж Україна, то він не має права на тимчасовий захист", – повідомила речниця відділу преси та зв'язків із громадськістю МВС Чеської Республіки Гана Мала.

Втім, ключовим у цьому випадку є той факт, чи іноземець був таким, що "перебував в Україні" станом на 24 лютого. Це стосується також осіб, які на момент початку вторгнення перебували в іншій країні, але лише на короткий час, наприклад, у відпустці – тобто не більше 90 днів.

Якщо ж людина мала довгострокову візу чи дозвіл на проживання в іншій країні, які були видані після 24 лютого, наприклад, у Канаду, то після їхнього скасування має право отримати прихисток у Чехії.

"Дозвіл на проживання, наданий після 24 лютого, який згодом був скасований, не є перешкодою для надання тимчасового захисту", – пояснила представниця відомства.

Нагадаємо, ми писали, що віза в Канаду анулює тимчасовий захист в країні ЄС.