Как получить временную защиту в Чехии, если есть виза другой страны: условия

Чехия предоставила убежище более 450 тысяч наших граждан в связи с войной. Временной защитой в этой стране украинцы продолжают интересоваться.

Можно ли получить этот статус после отмены визы в другой стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Для того чтобы иметь право на временную защиту в Чехии, человек должен быть резидентом Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть это граждане Украины и иностранцы, имеющие постоянное место жительства в Украине.

На сайте МВД Чехии отмечается, что не имеют права на этот статус следующие категории иностранцев:

иностранец, имеющий действительное разрешение на проживание в другой стране (долгосрочную визу или вид на постоянное проживание, временную защиту), выданный другой страной, если виза или вид на жительство были аннулированы или закончены после 24 февраля 2022 года;

иностранец, который имел долгосрочную визу в Чешской Республике, которую после 24 февраля 2022 года не продлили или аннулировали.

Эти иностранцы не являются лицами, проживающими/находившимися на территории Украины до 24 февраля 2022 года.

Фото: Украинские беженцы в Праге (gettyimages.com)

"Если иностранец до 24 февраля имел действительное разрешение на проживание более 90 дней в другой стране, чем Украина, то он не имеет права на временную защиту", – пояснила спикер отдела прессы и связей с общественностью МВД Чешской Республики Гана Мала.

Впрочем, ключевым в этом случае является тот факт, был ли иностранец таким, что "находился в Украине" по состоянию на 24 февраля. Это касается также лиц, на момент начала вторжения находившихся в другой стране, но лишь на короткое время, например, в отпуске – то есть не более 90 дней.

Если же человек имел долгосрочную визу или разрешение на проживание в другой стране, выданные после 24 февраля, например, в Канаду, то после их отмены имеет право получить убежище в Чехии.

"Разрешение на жительство, предоставленное после 24 февраля, которое впоследствии было отменено, не является препятствием для предоставления временной защиты", – пояснила представитель ведомства.

Напомним, мы писали, что виза в Канаду аннулирует временную защиту в стране ЕС.