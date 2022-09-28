Не тільки виплати і житло. Які права українців у Європі під час війни

У Раді Європи дослідили, які соціальні права отримали українські біженці у 20 країнах ЄС, що прихистили найбільше втікачів від війни в Україні.
На яку підтримку біженці з нашої країни можуть розраховувати у різних державах, TRAVEL РБК-Україна повідомили в Офісі Ради Європи в Україні.
Дослідження охопило держави, де офіційно перебувало понад 30 тисяч переселенців з України за період з 24 лютого до 20 липня 2022 року: Австрію, Бельгію, Болгарію, Велику Британію, Естонію, Ірландію, Іспанію, Італію, Латвію, Литву, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, Францію, Чехію, Швейцарію, Швецію.
"Активація режиму тимчасового захисту у ЄС викликала низку запитань. Перше стосується кола осіб, які можуть претендувати на здобуття відповідного статусу. Друге питання пов’язане із визначенням мінімального обсягу соціальних прав переміщених осіб, адже кожна держава-учасниця має власні національні системи їхньої реалізації, які мають застосовуватись щодо осіб, які отримали захист", - пояснює Сюзанна Мнацаканян, керівниця проекту Ради Європи "Подальша підтримка розвитку соціальних прав людини в Україні".
Фото: Допомога українцям в Іспанії, Малага (gettyimages.com)
В результаті роботи фахівці створили два документи, у яких зібрана інформація щодо прихистку біженців з України (громадян та іноземців) та корисні контакти для них.
Крім умов надання захисту в різних країнах ЄС, із документів можна дізнатися про перелік необхідних документів, терміни дії статусу, підстави для його змінення.
Фото: Ярмарка вакансій для українців в Португалії (gettyimages.com)
Які права українці мають у країнах Європи: приклади
У звіті можна дізнатися про права українців зі статусом тимчасового захисту у різних країнах. Для прикладу наводяться такі пояснення.
Фото: Українські біженці у польській школі (gettyimages.com)
Загалом автори дослідження дійшли до висновку, що застосування режиму тимчасового колективного захисту для людей, які масово рятуються від війни в Україні, демонструє європейську солідарність щодо підтримки України.
Нагадаємо, ми писали, що із України можуть виїхати до 5 мільйонів українців.