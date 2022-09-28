Не только выплаты и жилье. Какие права украинцев в Европе во время войны

В Совете Европы исследовали, какие социальные права получили украинские беженцы в 20 странах ЕС, приютившие больше всего бегущих от войны в Украине.
На какую поддержку беженцы из нашей страны могут рассчитывать в разных государствах, TRAVEL РБК-Украина сообщили в Офисе Совета Европы в Украине.
Исследование охватило государства, где официально находилось более 30 тысяч переселенцев из Украины за период с 24 февраля по 20 июля 2022 года: Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Эстонию, Ирландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Германию, Польшу , Португалию, Румынию, Словакию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию.
"Активация режима временной защиты в ЕС вызвала ряд вопросов. Первый касается круга лиц, которые могут претендовать на получение соответствующего статуса. Второй вопрос связан с определением минимального объема социальных прав перемещенных лиц, ведь у каждого государства-участника есть собственные национальные системы их реализации, которые должны применяться в отношении лиц, получивших защиту", - объясняет Сюзанна Мнацаканян , руководитель проекта Совета Европы "Дальнейшая поддержка развития социальных прав человека в Украине".
Фото: Помощь украинцам в Испании, Малага (gettyimages.com)
В результате работы специалисты создали два документа, в которых собрана информация об убежище беженцев из Украины (граждан и иностранцев) и полезные контакты для них.
Кроме условий предоставления защиты в разных странах ЕС, из документов можно узнать перечень необходимых документов, сроки действия статуса, основания для его изменения.
Фото: Ярмарка вакансий для украинцев в Португалии (gettyimages.com)
Какие права украинцы имеют в странах Европы: примеры
В отчете можно узнать о правах украинцев со статусом временной защиты в разных странах. Для примера приводятся следующие пояснения.
Фото: Украинские беженцы в польской школе (gettyimages.com)
В целом авторы исследования пришли к выводу, что применение режима временной коллективной защиты для людей, массово спасающихся от войны в Украине, демонстрирует европейскую солидарность по поддержке Украины.
Напомним, мы писали, что из Украины могут уехать до 5 миллионов украинцев .