Не только выплаты и жилье. Какие права украинцев в Европе во время войны

В Совете Европы исследовали, какие социальные права получили украинские беженцы в 20 странах ЕС, приютившие больше всего бегущих от войны в Украине.

На какую поддержку беженцы из нашей страны могут рассчитывать в разных государствах, TRAVEL РБК-Украина сообщили в Офисе Совета Европы в Украине.

Кто может получить временную защиту и какие права предусмотрены в разных странах

Исследование охватило государства, где официально находилось более 30 тысяч переселенцев из Украины за период с 24 февраля по 20 июля 2022 года: Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Эстонию, Ирландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Германию, Польшу , Португалию, Румынию, Словакию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию.

"Активация режима временной защиты в ЕС вызвала ряд вопросов. Первый касается круга лиц, которые могут претендовать на получение соответствующего статуса. Второй вопрос связан с определением минимального объема социальных прав перемещенных лиц, ведь у каждого государства-участника есть собственные национальные системы их реализации, которые должны применяться в отношении лиц, получивших защиту", - объясняет Сюзанна Мнацаканян , руководитель проекта Совета Европы "Дальнейшая поддержка развития социальных прав человека в Украине".

Фото: Помощь украинцам в Испании, Малага (gettyimages.com)

В результате работы специалисты создали два документа, в которых собрана информация об убежище беженцев из Украины (граждан и иностранцев) и полезные контакты для них.

Кроме условий предоставления защиты в разных странах ЕС, из документов можно узнать перечень необходимых документов, сроки действия статуса, основания для его изменения.

Фото: Ярмарка вакансий для украинцев в Португалии (gettyimages.com)

Какие права украинцы имеют в странах Европы: примеры

В отчете можно узнать о правах украинцев со статусом временной защиты в разных странах. Для примера приводятся следующие пояснения.

Право на бесплатное проживание . В Бельгии в регистрационном центре в Брюсселе можно подать запрос на кризисное размещение в бельгийском муниципалитете или городе. Это может быть групповое проживание, комната в личном доме, но без животных.

. В в регистрационном центре в Брюсселе можно подать запрос на кризисное размещение в бельгийском муниципалитете или городе. Это может быть групповое проживание, комната в личном доме, но без животных. Право на занятость. После регистрации в Болгарии немедленно возникает право на труд без необходимости получения других регистраций или разрешений. Ставка налога на доходы физических лиц в Болгарии – 10%. Во Франции статус временной защиты предполагает, что зарплата должна составлять не менее 10,57 евро в час.

После регистрации в немедленно возникает право на труд без необходимости получения других регистраций или разрешений. Ставка налога на доходы физических лиц в Болгарии – 10%. Во статус временной защиты предполагает, что зарплата должна составлять не менее 10,57 евро в час. Право на социальное обеспечение. В Великобритании каждому члену семьи, прибывшему и получившему временное убежище, предоставляют одноразовую выплату в размере 200 фунтов стерлингов. В Италии запрос на вид на жительство для обеспечения временной защиты гарантирует медицинское обслуживание. В Румынии для помощи всем украинским детям, больным раком, Ассоциацией Daruieste Aripi и Румынским обществом детской онкологии и гематологии создана платформа - Code4Romania.

В каждому члену семьи, прибывшему и получившему временное убежище, предоставляют одноразовую выплату в размере 200 фунтов стерлингов. В запрос на вид на жительство для обеспечения временной защиты гарантирует медицинское обслуживание. В для помощи всем украинским детям, больным раком, Ассоциацией Daruieste Aripi и Румынским обществом детской онкологии и гематологии создана платформа - Code4Romania. Право на образование. В Эстонии с 1 сентября 2022 года в Таллинне открылась школа Свободы с местами для учеников 7-12 классов в возрасте 13-19 лет. Язык обучения в школе – эстонский, однако до 40% обучения проводится на родном языке учащихся по эстонской государственной программе. В Швеции посещение школы обязательно с 6 до 18 лет.

Фото: Украинские беженцы в польской школе (gettyimages.com)

Права ребенка. В Ирландии все разлученные с родителями дети до 12 лет будут немедленно переданы в приемную семью. Дети старше 12 лет будут размещены в интернатных домах.

В все разлученные с родителями дети до 12 лет будут немедленно переданы в приемную семью. Дети старше 12 лет будут размещены в интернатных домах. Право на собственность . Все лица, законно находящиеся в ЕС, могут открыть базовый банковский счет независимо от регистрации.

. Все лица, законно находящиеся в ЕС, могут открыть базовый банковский счет независимо от регистрации. Право на воссоединение членов семьи . В Словакии , если человек потерял связь со своей семьей, близкими или родственниками, то он может воспользоваться услугой воссоединения семей от Словацкого Красного Креста.

. В , если человек потерял связь со своей семьей, близкими или родственниками, то он может воспользоваться услугой воссоединения семей от Словацкого Красного Креста. Право на участие в культурной жизни. Например, в Германии вход во все государственные музеи для украинских беженцев бесплатный.

В целом авторы исследования пришли к выводу, что применение режима временной коллективной защиты для людей, массово спасающихся от войны в Украине, демонстрирует европейскую солидарность по поддержке Украины.

Напомним, мы писали, что из Украины могут уехать до 5 миллионов украинцев .