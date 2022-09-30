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У Австрії скасовують безкоштовний проїзд для українців: деталі

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П'ятниця 30 вересня 2022 15:44
У Австрії скасовують безкоштовний проїзд для українців: деталі Фото: Транспорт у Відні, Австрія (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Австрії скасовують безплатний проїзд у транспорті для українців. Із 1 жовтня доведеться купувати білети для поїздок у поїздах та метро.

Про нові правила проїзду для біженців TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ЦТС.

З 1 жовтня українські біженці в Австрії повинні будуть купувати квитки для проїзду у поїздах Австрійських федеральних залізниць OBB.

Безплатні квитки Not-Ticket Ukraine можна буде отримати тільки для першого в’їзду в Австрію або транзиту - з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до австрійського пункту призначення або прикордонних станцій для подальшої подорожі в Німеччину, Швейцарію та Італію.

У Австрії скасовують безкоштовний проїзд для українців: деталі

Фото: Залізниця в Австрії (pixabay.com)

Із 1 жовтня для українців скасовують безплатний проїзд і в міському транспорті Відня. Платити доведеться за користування метро, ​​автобусами, трамваями та електричками в межах міста.

Втім, є винятки. Безплатно продовжать їздити діти:

  • до 6 років;
  • учні шкіл.

Для того, щоб провезти у міському транспорті собаку, потрібно оплатити пільговий одноразовий квиток. Цього можна не робити, якщо мати річного проїзний квиток. У його вартість включене перевезення собаки та велосипеда.

Для українців, які знайшли прихисток в Австрії та столиці Відні, безплатний проїзд продовжували вже двічі з початку березня.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині виділять 570 мільйонів євро для біженців із України.

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