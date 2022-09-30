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В Австрии отменяют бесплатный проезд для украинцев: детали

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Пятница 30 сентября 2022 15:44
В Австрии отменяют бесплатный проезд для украинцев: детали Фото: Транспорт в Вене, Австрия (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Австрии отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинцев. С 1 октября придется покупать билеты для поездок в поездах и метро.

О новых правилах проезда для беженцев TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ЦТС .

С 1 октября украинские беженцы в Австрии должны будут покупать билеты для проезда в поездах Австрийских федеральных железных дорог OBB.

Бесплатные билеты Not-Ticket Ukraine можно будет получить только для первого въезда в Австрию или транзита - из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в австрийский пункт назначения или пограничные станции для дальнейшего путешествия в Германию, Швейцарию и Италию.

В Австрии отменяют бесплатный проезд для украинцев: детали

Фото: Железная дорога в Австрии (pixabay.com)

С 1 октября для украинцев отменяют бесплатный проезд и в городском транспорте Вены. Платить придется за пользование метро, ​​автобусами, трамваями и электричками в черте города.

Впрочем, есть исключения. Бесплатно продолжат ездить дети:

  • до 6 лет;
  • учащиеся школ.

Для того чтобы провезти в городском транспорте собаку, нужно оплатить льготный одноразовый билет. Этого можно не делать, если иметь годовой проездной билет. В его стоимость включена перевозка собаки и велосипеда.

Для украинцев, нашедших убежище в Австрии и столице Вене, бесплатный проезд продолжали уже дважды с начала марта.

Напомним, мы писали, что в Германии будет выделено 570 миллионов евро для беженцев из Украины.

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