Тікають через Росію. Скільки українців залишаються у Латвії через війну

У Латвії зараз налічується близько 40 тисяч українських біженців. Це в 4 рази більше, ніж країна планувала прийняти навесні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

В Латвію прибувають українці, які виїжджають із окупованих територій України через Росію, розповів телеканалу "Еспресо" міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

За його словами, кількість українців у Латвії постійно змінюється, тому рахують тих, хто звертався в державні установи.

"Цифри постійно змінюються. Остання цифра, яка є більш-менш стабільною, становить близько 40 тисяч українців, які були зареєстровані або зверталися за допомогою, як до національних, так і до місцевих органів влади", - сказав міністр.

Чимало біженців з українськими паспортами прибувають в цю країну з метою транзиту – в Україну або інші країни ЄС.

"Ми також бачимо постійний потік українців, які перетинають латвійсько-російський кордон. Тих, хто намагається втекти через Росію з окупованих територій. Ми також бачимо, що частина українців повертається в Україну. А зараз деякі використовують Латвію як транзитну країну. Тобто фактично цифра, яку ми можемо назвати, більш-менш стабільно становить 40 тисяч", - пояснив він.

Фото: Палатка латвійських волонтерів для українських біженців (facebook.com/UKRinLatvia)

Із кінця вересня на кордонах РФ із країнами Балтії штучно створили черги, щоб "відфільтрувати" українців.

На латвійському боці кордону на українських біженців чекають волонтери латвійської організації "Tavi draugi", які організували спеціальний пункт з надання допомоги людям із України, де їх годують та консультують щодо подальших кроків.

Раніше ми писали, що сотні українських біженців мерзли на кордоні Росії з ЄС.