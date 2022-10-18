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Бегут через Россию. Сколько украинцев остаются в Латвии из-за войны

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Вторник 18 октября 2022 17:35
Бегут через Россию. Сколько украинцев остаются в Латвии из-за войны Фото: Украинцы на латвийской границе (facebook.com/UKRinLatvia)
Автор: Ольга Маджумдар

В Латвии сейчас насчитывается около 40 тысяч украинских беженцев. Это в четыре раза больше, чем страна планировала принять весной, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

В Латвию прибывают украинцы, которые выезжают из оккупированных территорий Украины через Россию, рассказал телеканалу "Эспрессо" министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, количество украинцев в Латвии постоянно меняется, поэтому считают тех, кто обращался в государственные учреждения.

"Цифры постоянно меняются. Последняя цифра, которая более или менее стабильна, составляет около 40 тысяч украинцев, которые были зарегистрированы или обращались за помощью, как в национальные, так и в местные органы власти", - сказал министр.

Многие беженцы с украинскими паспортами прибывают в эту страну с целью транзита – в Украину или другие страны ЕС.

"Мы также видим постоянный поток украинцев, пересекающих латвийско-российскую границу. Тех, кто пытается бежать через Россию с оккупированных территорий. Мы также видим, что часть украинцев возвращается в Украину. А сейчас некоторые используют Латвию как транзитную страну. То есть фактически цифра, которую мы можем назвать, более или менее стабильно, составляет 40 тысяч", - пояснил он.

Бегут через Россию. Сколько украинцев остаются в Латвии из-за войныФото: Палатка латвийских волонтеров для украинских беженцев (facebook.com/UKRinLatvia)

С конца сентября на границах РФ со странами Балтии искусственно создали очереди, чтобы "отфильтровать" украинцев.

На латвийской стороне границы украинских беженцев ждут волонтеры латвийской организации "Tavi draugi", которые организовали специальный пункт по оказанию помощи людям из Украины, где их кормят и консультируют о дальнейших шагах.

Ранее мы писали, что сотни украинских беженцев мерзли на границе России с ЕС.

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