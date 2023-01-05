Тепло як безпека. Як українцям отримати допомогу на перезимування

Українці, які постраждали від воєнних дій, можуть отримати допомогу на перезимування від української благодійної організації Карітас України.
Вразливим категоріям людей можуть допомогти з придбанням палива або оплатою комунальних послуг, розповів РБК-Україна директор департаменту гуманітарного реагування Карітасу України Григорій Селещук.
Українці, які постраждали від війни та належать до найбільш вразливих категорій, можуть звертатися в Карітас України за допомогою на перезимування. У фонді є два види такої допомоги:
"Ця сума має забезпечити повністю оплату комунальних послуг – з розрахунку від 1800 гривень на місяць упродовж 3-4 місяців, приблизно 5-6 тисяч гривень на опалювальний період", – розповідає Григорій Селещук.
"В такому випадку ми або закуповуємо тверде паливо і привозимо людям, або видаємо грошовий грант, якщо вони можуть самі організувати покупку і доставку. Розраховуємо, щоб вистачало на зиму – 5-6 тон твердого палива", – уточнює фахівець.
На перезимування є й інші види допомоги: виділення коштів на придбання теплих речей, постільної білизни, речей для облаштування побуту. Також Карітас опікується 198 прихистками по всій території України, де люди можуть перезимувати у комфортних і гідних умовах.
"У нас не дублюється той самий вид допомоги, але допускається комплексна допомога – якщо це велика багатодітна родина, то ми можемо виділити кошти на оренду сільського будинку, забезпечити дровами та продуктами харчуванням. Тобто родина отримує всі три види допомоги", – звертає увагу Григорій Селещук.
Грошові гранти на оплату комунальних послуг та придбання твердого можна отримати в таких областях:
В інших регіонах таку допомогу вже роздали, там наразі більше нічого не передбачено, зауважують в Карітасі України.
У Карітас України за 10 місяців 2022 року надали понад 3 млн 700 тисяч гуманітарних послуг для 2 млн 250 тисяч людей в Україні. Фонд має 42 осередки по всій країні, також залучені 450 парафій УГКЦ.
Для того, щоб претендувати на допомогу, треба відповідати критеріям вразливості, зазначає Григорій Селещук.
"Є цільова група: внутрішньо переміщені особи; мешканці деокупованих територій; люди, в яких пошкоджене обстрілами житло; ті, хто проживають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях", – пояснює він.
Але є також критерії вразливості:
"Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в першу чергу допомогу отримають люди, які мають не один критерій вразливості, а два. Наприклад, якщо у багатодітній сім'ї є дитина з інвалідністю. Насправді зараз більшість допомоги призначається тим, хто має два критерії вразливості", –зазначає фахівець.
Фото: Деокуповане село в Херсонській області (gettyimages.com)
У Карітас сформована система попередньої реєстрації для отримання допомоги, коли люди звертаються на гарячу лінію чи приходять в один з осередків.
"Якщо критеріїв вразливості немає, зразу кажемо, що зараз, на жаль, допомогти не можемо. Намагаємося, щоб допомогу в першу чергу отримали ті, хто найбільше її потребує. Потребуючих дуже багато, хотілося б допомагати всім, але усвідомлюємо, що всім допомогти не зможемо", – зауважує Григорій Селещук.
Грошову допомогу людина отримує на картку через 3-4 дні. Проте, реєстрація на цю допомогу відбувається лише в осередку Карітас.
"Зараз шахраї активно спекулюють на людському горі, тому багато шахрайських чат-ботів, які нібито реєструють онлайн на грошову допомогу від імені Карітасу, а насправді знімають гроші з карток довірливих людей, які знаходяться у біді і стресі. Тому вкотре наголошуємо, Карітас надає грошову допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках", – каже наш співрозмовник.
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