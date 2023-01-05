Тепло как безопасность. Как украинцам получить помощь на перезимование

Украинцы, пострадавшие от военных действий, могут получить пособие на перезимование от украинской благотворительной организации Каритас Украины.

Уязвимым категориям людей могут помочь с приобретением топлива или оплатой коммунальных услуг, рассказал директор департамента гуманитарного реагирования Каритаса Украины Григорий Селещук.

Помощь украинцам на зиму: на топливо и оплату коммунальных услуг

Украинцы, пострадавшие от войны и относящиеся к наиболее уязвимым категориям, могут обращаться в Каритас Украины за помощью на перезимование. В фонде есть два вида такой помощи:

Денежное пособие на оплату коммунальных услуг предусмотрено как для людей, проживающих как в квартирах, так и в частных домах.

"Эта сумма должна обеспечить полностью оплату коммунальных услуг – из расчета от 1800 гривен в месяц в течение 3-4 месяцев, примерно 5-6 тысяч гривен в отопительный период", – рассказывает Григорий Селещук.

Средства на приобретение топлива выделяют, если люди отапливают не газом, а дровами или углем.

"В таком случае мы либо закупаем твердое топливо и привозим людям, либо выдаем денежный грант, если они могут сами организовать покупку и доставку. Рассчитываем, чтобы хватало на зиму – 5-6 тонн твердого топлива", – уточняет специалист.

Фото: Пострадавшим людям привозят твердое топливо или предоставляют средства на покупку (gettyimages.com)

На перезимование есть и другие виды помощи: выделение средств на приобретение теплых вещей, постельного белья, вещей для обустройства быта. Также Каритас занимается 198 приютами по всей территории Украины, где люди могут перезимовать в комфортных и достойных условиях.

"У нас не дублируется тот же вид помощи, но допускается комплексная помощь – если это большая многодетная семья, то мы можем выделить средства на аренду сельского дома, обеспечить дровами и продуктами питания. То есть семья получает все три вида помощи", – обращает внимание Григорий Селещук.

В каких регионах можно получить помощь на перезимование

Денежные гранты на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого можно получить в следующих областях:

Полтавской;

Киевской;

Запорожский;

Днепропетровской;

Харьковской;

Николаевской.

В других регионах такую помощь уже раздали, там больше ничего не предусмотрено, отмечают в Каритасе Украины.

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Критерии на получение помощи от Каритас Украина: кто может претендовать

В Каритас Украины за 10 месяцев 2022 года предоставили более 3 млн 700 тысяч гуманитарных услуг для 2 млн 250 тысяч человек в Украине. У фонда есть 42 ячейки по всей стране, также привлечены 450 приходов УГКЦ.

Для того чтобы претендовать на помощь, нужно соответствовать критериям уязвимости, отмечает Григорий Селещук.

"Есть целевая группа: внутренне перемещенные лица; жители деоккупированных территорий; люди, у которых повреждено обстрелами жилье; проживающие вблизи зоны активных боевых действий на подконтрольных Украине территориях", – объясняет он.

Но есть также критерии уязвимости:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

одинокие пожилые люди;

одинокие матери и родители.

Эти критерии являются маркерами приоритетности оказания помощи, то есть в первую очередь помощь получат люди, которые имеют не один критерий уязвимости, а два. Например, если в многодетной семье есть ребенок с инвалидностью. На самом деле сейчас большинство помощи назначается тем, кто имеет два критерии уязвимости", – отмечает специалист.

Фото: Деоккупированная деревня в Херсонской области (gettyimages.com)

В Каритас сформирована система предварительной регистрации для получения помощи, когда люди обращаются на горячую линию или приходят в один из офисов.

"Если критериев уязвимости нет, сразу говорим, что сейчас, к сожалению, помочь не сможем", – отмечает Григорий Селещук.

Денежную помощь человек получает на карту через 3-4 дня. Однако регистрация на эту помощь происходит только в центре Каритас.

"Сейчас мошенники активно спекулируют на человеческом горе, поэтому многие мошеннические чат-боты, якобы регистрирующие онлайн на денежную помощь от имени Каритаса, а на самом деле снимают деньги с карточек доверчивых людей, которые находятся в беде и стрессе. Поэтому в очередной раз подчеркиваем, Каритас предоставляет денежную помощь только через оформление документов в своих офисах", – говорит наш собеседник.

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