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На Львівщині відкривають сучасний прихисток для переселенців: подробиці

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Середа 04 січня 2023 14:52
На Львівщині відкривають сучасний прихисток для переселенців: подробиці Фото: Житло для переселенців у Червонограді (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На Львівщині створили сучасний притулок для переселенців. Для понад 200 людей відремонтували гуртожиток в Червонограді.

До підготовки житла долучилася влада Польщі та міжнародні організації, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОДА Максима Козицького.

Тимчасове житло підготували в Червонограді для 225 людей, які втратили свої домівки та змушені були шукати прихисток. Для проживання переселенців відремонтували 55 кімнат у гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу.

В будівлі відремонтували дах, замінили віконні всі блоки, провели внутрішні оздоблювальні роботи на трьох поверхах, встановили двері та обладнання, замінили труби водопостачання і водовідведення, системи електропостачання та опалення, облаштували вхід і хол.

Фото: Відремонтований гуртожиток в Червонограді (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

На ремонт витратили 20 млн гривень – 13 млн із обласного бюджету, решту виділили Малопольськео воєводство Польщі та місцева громада. Частину меблів та техніки надали благодійні організації: UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні, EPAM Ukraine, Польський холдинг готельний, World Vision International, CORE Шона Пенна, "Допоможемо разом".

Зазначається, що відремонтовані приміщення після перемоги передадуть на потреби громади.

Нагадаємо, ми писали, що на Івано-Франківщині облаштовують шелтери для переселенців.

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