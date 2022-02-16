Теперь без тестов. Финляндия изменила условия для въезда: кого они коснутся

С 15 февраля 2022 года вакцинированные лица, прибывающие из всех стран, могут посещать Финляндию без дополнительных требований по тестированию.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Согласно пресс-релизу Министерства внутренней безопасности и иммиграции, такие меры будут действовать до 13 марта, поскольку правительство оценивает ситуацию с COVID-19.

"Пограничная служба не требует вышеупомянутых справок в качестве условия для въезда от финских граждан, прибывающих из третьей страны, от иностранцев, постоянно проживающих в Финляндии, или от лиц, чей въезд основан на уважительной причине, такой как непреодолимые семейные обстоятельства или другие веские личные причины", — поясняется в пресс-релизе.

Для въезда в Финляндию разрешены следующие вакцины:

Comirnaty Pfizer-BioNTech by BioNTech Manufacturing GmbH;

Spikevax, formerly Moderna by Moderna Biotech Spain, SL;

Vaxzevria, formerly AstraZeneca by AstraZeneca Ab;

Janssen (Johnson & Johnson) by Janssen – Cilag International NV;

BIBP / Sinopharm by Beijing Institute of Biological Products;

COVISHIELD by Serum Institute of India;

CoronaVac by Sinovac Life Sciences;

Covaxin;

Nuvaxovid;

Covovax.

Фото: С 15 февраля 2022 года вакцинированные лица, прибывающие из всех стран, могут посещать Финляндию без дополнительных требований по тестированию. (unsplash.com/alexandr-bormotin)

С другой стороны, непривитым путешественникам разрешен въезд в Финляндию только по специальному разрешению, которое не распространяется на туризм.

Напомним, ранее Венгрия изменила правила въезда для туристов.