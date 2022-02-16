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Тепер без тестів. Фінляндія змінила умови для в'їзду: кого вони торкнуться

Автор: Євгенія Тугушева

Нові заходи діятимуть щонайменше до 13 березня

Від 15 лютого 2022 року вакциновані особи, які прибувають з усіх країн, можуть відвідувати Фінляндію без додаткових вимог щодо тестування.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Згідно з пресрелізом Міністерства внутрішньої безпеки та імміграції, такі заходи діятимуть до 13 березня, оскільки уряд оцінює ситуацію із COVID-19.

"Прикордонна служба не вимагає вищезгаданих довідок як умови для в'їзду від фінських громадян, які прибувають з третьої країни, від іноземців, які постійно проживають у Фінляндії, або від осіб, чий в'їзд заснований на поважній причині, такій як непереборні сімейні обставини або інші вагомі особисті причини ", — пояснюється в пресрелізі.

Для в'їзду до Фінляндії дозволені такі вакцини:

  • Comirnaty Pfizer-BioNTech by BioNTech Manufacturing GmbH;
  • Spikevax, formerly Moderna by Moderna Biotech Spain, SL;
  • Vaxzevria, formerly AstraZeneca by AstraZeneca Ab;
  • Janssen (Johnson & Johnson) by Janssen – Cilag International NV;
  • BIBP / Sinopharm by Beijing Institute of Biological Products;
  • COVISHIELD by Serum Institute of India;
  • CoronaVac by Sinovac Life Sciences;
  • Covaxin;
  • Nuvaxovid;
  • Covovax.

Фото: Від 15 лютого 2022 року вакциновані особи, які прибувають з усіх країн, можуть відвідувати Фінляндію без додаткових вимог щодо тестування.(unsplash.com/alexandr-bormotin)

З іншого боку, нещепленим мандрівникам дозволено в'їзд до Фінляндії лише за спеціальним дозволом, який не поширюється на туризм.

Нагадаємо, що раніше Угорщина змінила правила в'їзду для туристів.

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