Повертаються небагато. Скільки дітей продовжують вчитися онлайн з-за кордону

Зараз за кордоном зараз вимушено перебуває близько мільйона дітей, кажуть в українському уряді. Скільки з них здобуває шкільну освіту онлайн – точно не відомо. Але кількість тих, хто вчиться за сімейною формою, за півтора року зросла у 14 разів (з 4 695 у 2021 році до 64 409 у 2022-му).

Яка кількість дітей продовжує навчатися, перебуваючи за кордоном, у коментарі РБК-Україна пояснили в Міністерстві освіти і науки України.

Скільки дітей продовжує вчитись з-за кордону

Поки рано говорити, скільки саме учнів навчатимуться онлайн цього року, каже РБК-Україна освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Для тих дітей, які взагалі випали з навчального процесу в Україні, він вважає за необхідне розробляти програми щодо надолуження освітніх втрат. І загалом створити умови для повернення дітей з батьками з-за кордону.

"За оперативними даними місцевих органів управління у сфері освіти на сьогодні понад 506 тисяч здобувачів освіти продовжують перебувати за кордоном. Тенденція щодо повернення здобувачів освіти на сьогодні є незначною", – коментують у прес-службі Міносвіти.

МОН зацікавлене в тому, щоб українські діти не втрачали зв’язок з Україною і мали можливість продовжити здобуття освіти в Україні після повернення, йдеться у повідомленні.

Міносвіти рекомендує дітям-громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, такі варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану:

навчатись тільки в закладі освіти країни перебування учня за очною формою; поєднувати навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою та в закладі загальної середньої освіти України, зокрема в Державному ліцеї "Міжнародна українська школа", за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною/домашньою, екстернатною); навчатись у закладах/класах, які організовано в країнах перебування за ініціативою громадських організацій українців за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади, і які надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм "Міжнародна українська школа" відповідно до укладеного договору; якщо це не суперечить законодавству країни перебування, навчатись тільки в закладі освіти України, зокрема в Державному ліцеї "Міжнародна українська школа", за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною/домашньою, екстернатною).

Раніше у МОН пояснили РБК-Україна, як зарахувати дитину до школи в Україні після закордону.

Також були названі регіони України, де дітям доведеться навчатися вдома.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.