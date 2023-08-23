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Возвращаются не многие. Сколько детей продолжают учиться онлайн из-за границы

Среда 23 августа 2023 12:13
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Возвращаются не многие. Сколько детей продолжают учиться онлайн из-за границы Фото: Возвращение детей к обучению в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Сейчас за границей сейчас находится около миллиона детей, говорят в украинском правительстве. Сколько из них получает школьное образование онлайн – точно неизвестно. Но количество учащихся по семейной форме за полтора года выросло в 14 раз (с 4 695 в 2021 году до 64 409 в 2022-м).

Какое количество детей продолжает учиться, находясь за границей, в комментари РБК-Украина пояснили в Министерстве образования и науки Украины.

Сколько детей продолжает учиться из-за границы

Пока рано говорить, сколько именно учеников будут учиться онлайн в этом году, говорит образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Для тех детей, которые вообще выпали из учебного процесса в Украине, он считает необходимым разрабатывать программы по наверстыванию образовательных потерь. И в целом создать условия для возвращения детей с родителями из-за границы.

"По оперативным данным местных органов управления в сфере образования, на сегодняшний день более 506 тысяч соискателей образования продолжают находиться за границей. Тенденция по возвращению соискателей образования на сегодняшний день является незначительной", – комментируют в пресс-службе Минобразования.

МОН заинтересовано в том, чтобы украинские дети не теряли связь с Украиной и имели возможность продолжить образование в Украине по возвращении, говорится в сообщении.

Минобразования рекомендует детям-гражданам Украины, вынужденно находящимся за границей, следующие варианты получения образования во время действия военного положения:

  1. учиться только в учебном заведении страны пребывания ученика по очной форме;
  2. совмещать обучение в учебном заведении страны пребывания по очной форме и в учреждении общего среднего образования Украины, в частности в Государственном лицее "Международная украинская школа", по одной из форм обучения, предусмотренных законодательством (дистанционной, семейной/домашней, экстернатной);
  3. учиться в заведениях/классах, организованных в странах пребывания по инициативе общественных организаций украинцев при содействии органов управления образованием этих стран и местной власти, и которые предоставляют образовательные услуги в сотрудничестве с Государственным лицеем "Международная украинская школа" в соответствии с заключенным договором;
  4. если это не противоречит законодательству страны пребывания, учиться только в учебном заведении Украины, в частности в Государственном лицее "Международная украинская школа", по одной из форм обучения, предусмотренных законодательством (дистанционной, семейной/домашней, экстернатной).

Ранее в МОН объяснили РБК-Украина, как зачислить ребенка в школу в Украине после заграницы.

Также названы регионы Украины, где детям придется учиться дома.

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