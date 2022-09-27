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Таїландський безвіз. Українцям продовжили термін перебування у країні взимку

Фото: Відпочинок у Таїланді (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українцям у Таїланді продовжать безвізове перебування. У високий сезон у країні можна буде знаходитися 45 днів замість 30-ти.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомили в Управлінні туризму Таїланду (TAT).

Таїландський центр управління ситуацією з COVID-19 схвалив пропозицію продовжити до 45 днів термін перебування туристів із країн, які мають право на безвізовий режим, включно з Україною.

Громадяни України зможуть перебувати в Таїланді за схемою звільнення від туристичної візи з 31 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року. Таке продовження термінів запропонували у TAT, щоб стимулювати майбутній високий сезон, який зазвичай триває із жовтня по березень

Українці можуть перебувати у Королівстві Таїланд до 45 днів без оформлення візи із можливістю продовжити візит на місці ще на місяць. А для більш довгострокового перебування в країні потрібно буде оформити візу.

Фото: Пам'ятки Таїланду (unsplash.com/worachat-sodsri)

Протягом півроку з 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 тривалість безвізового перебування буде збільшено до 45 днів громадянам таких країн:

Андорра, Австралія, Австрія, Бахрейн, Бельгія, Бруней, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кувейт, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальдіви , Маврикій, Монако, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Сан-Марино, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, ОАЕ, Великобританія, Україна та США.

Інформацію, як отримати інші візи та поради для поїздки до Таїланду можна отримати на сайті представництва ТАТ в Україні tourismthailand.com.ua або написавши запит на електронну пошту: Office@tourismthailand.com.ua.

Нагадаємо, ми розповідали, яка країна стане туристичним центром світу через 10 років.

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